Kapital Bank предлагает юридическим лицам и предпринимателям очередные льготы

БАКУ /Trend/ - Kapital Bank присоединяется к призыву Центрального банка Азербайджана и в очередной раз окажет поддержку юридическим лицам и предпринимателям в период пандемии.

Так, до 30 сентября 2020 года комиссия по переводам внутри страны для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей была снижена на 50%, и теперь составляет 0,1%.

Данная кампания также распространяется на тех, кто подключен к системе «Клиент Банк», созданной для того, чтобы предприниматели и юридические лица могли совершать операции онлайн.

Следует отметить, что Kapital Bank придает огромное значение развитию и финансированию малого и среднего предпринимательства. Клиентам регулярно представляются новые продукты и кампании. Кроме того, в зависимости от предпочтений клиента, Kapital Bank предлагает выгодные тарифные пакеты для бизнеса: «Təməl», «Uğur», «İnkişaf» и «Zirvə».

Бизнес-центры Kapital Bank, предназначенные для клиентов МСП, функционируют в филиалах "Хатаи", "Сабаил", "Насими", "Гянджлик", "Ясамал", "Меркез", "28 Мая", а также в филиале "Тиджарет" и отделении "Локбатан", расположенных в ТЦ "Садарак" и ТЦ "Бина". Здесь, наряду со специальным отделом услуг для клиентов МСП, есть и клиентские менеджеры. Они не только информируют предпринимателей о предлагаемых банком продуктах, но и принимают заявки на кредит, гарантию, овердрафт, факторинг и другие продукты, оказывают финансовые консультации и прочие услуги для развития бизнеса.

Более подробную информацию о продуктах и услугах для сегмента МСП можно получить на сайте www.kapitalbank.az в разделе «Для бизнеса», страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в корпоративный информационный центр по номеру (012) 310 09 99.