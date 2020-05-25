Минэкономики Азербайджана обратилось к ряду субъектов предпринимательства

БАКУ /Trend/ - Министерство экономики обратилось к ряду субъектов предпринимательства в связи с вопросом оказания финансовой поддержки.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство, продолжается исполнение программы по выплате части заработной платы наемным работникам в сферах, пострадавших от пандемии коронавируса (COVID-19), и по предоставлению финансовой поддержки частным (микро) предпринимателям.

Несмотря на отправку уведомлений в личный электронный кабинет в электронном налоговом управлении и SMS-сообщений на мобильные телефоны налогоплательщиков, которые отвечают критериям, определенным для получения финансовой поддержки, ряд субъектов предпринимательства все еще не подал соответствующую заявку.

Учитывая завершение в скором времени действия программы, министерство просит налогоплательщиков, которые еще не обратились за финансовой поддержкой, подать заявку в Государственную налоговую службу минэкономики посредством раздела «Программа по финансовой поддержке в связи с пандемией», который создан в их личном электронном кабинете.