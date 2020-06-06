Азербайджан согласился продлить сокращение добычи нефти

БАКУ /Trend/ - На 11-м совещании министров Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и стран, не являющихся его членами, прошедшем в формате видеоконференции, было принято решение продлить текущую квоту еще на один месяц, до конца июля, в связи с сокращением ежедневной добычи нефти на 9,7 млн ​​баррелей.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана, было согласовано, что страны, которые не выполнили в полном объеме свои обязательства в мае-июне, будут компенсировать это производственными показателями за июль, август и сентябрь. Считается необходимым проводить ежемесячные заседания Объединенного комитета по мониторингу на уровне министров до декабря 2020 года. Следующее заседание Объединенного наблюдательного комитета министров назначено на 18 июня.

Таким образом, в июле страны ОПЕК сократят суточную добычу нефти на 6,084 млн баррелей, а страны, не являющиеся членами ОПЕК, на 3,616 млн. баррелей.Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Оман дополнительно сократят суточную добычу нефти примерно на 1,2 миллиона баррелей.

Согласно новой «Декларации о сотрудничестве», Азербайджан должен выполнить свои обязательства в размере 164 000 баррелей за май-июнь и поддерживать ежедневную добычу сырой нефти на уровне 554 тысяч баррелей.

Выступая на встрече, министр энергетики Парвиз Шахбазов выразил поддержку Азербайджана решению о расширении существующих ограничений на добычу из-за кризиса на рынке нефти и дисбаланса между спросом и предложением. Министр заявил, что деликатный и гибкий подход к регулированию производства должен продолжаться до тех пор, пока не будет восстановлена ​​экономическая активность, которая увеличивает спрос на нефть, и баланс на рынке: "Азербайджан, который поддерживает все инициативы, направленные на стабилизацию рынка нефти в формате ОПЕК+, достиг высокого уровня выполнения своих обязательств в мае».

В ходе обсуждений председатель встречи министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман высоко оценил роль Азербайджана в регулировании рынка нефти.

Отметим, что историческое соглашение, достигнутое на 10-м совещании министров ОПЕК+ 12 апреля, предусматривало сокращение суточной добычи сырой нефти в целом на 9,7 млн ​​баррелей в мае-июне, 7,7 млн. баррелей в июле-декабре, 5,8 млн баррелей с 2021 года по конец апреля 2022 года.