В Азербайджане завершен проект Twinning в области трансфертного ценообразования и борьбы с уклонением от уплаты налогов

Экономика 29 июня 2020 17:48 (UTC+04:00)
В Азербайджане завершен проект Twinning в области трансфертного ценообразования и борьбы с уклонением от уплаты налогов

БАКУ/ Trend - В соответствии с соглашением, подписанным между Грецией и Азербайджаном, завершился 28-месячный проект Twinning, финансируемый Европейским Союзом (ЕС) по поддержке министерства налогов по определению трансфертных цен и разработке мер против уклонения от уплаты налогов, сообщили Trend в Государственной налоговой службе министерства экономики Азербайджана.

Проект был реализован Государственной налоговой службой при министерстве экономики Азербайджана, Независимой службой государственных доходов Греции, а также Центром международного и европейского экономического права (CIEEL). Целью проекта было оказание поддержки Государственной налоговой службе Азербайджана во внедрении и применении законодательства о трансфертном ценообразовании и его эффективном аудите, а также в приведении данного закона в соответствие с европейскими стандартами.

В рамках проекта было осуществлено 38 миссий, 4 учебных визита, 24 тренинга и 10 семинаров в Государственной налоговой службе с участием международных экспертов из Греции и других стран-членов ЕС. В ходе проекта был подготовлен 61 отчет, инструкции и руководства, которые значительно поспособствуют Государственной налоговой службе в подготовке и практическом применении указанного законодательства.

Основные результаты, которые были достигнуты в ходе осуществления проекта:

- разработана эффективная правовая база по трансфертному ценообразованию в соответствии с передовыми стандартами ЕС;
- в области трансфертного ценообразования были разработаны процедуры по предварительному согласованию цен (APA) и взаимного согласования;
- был разработан механизм административного контроля для регулирования трансфертных цен в соответствии со стандартами ЕС, тем самым институциональный потенциал Государственной налоговой службы в этой области был значительно увеличен.

В ходе проекта было применено несколько успешных инновационных подходов:

а) "Устойчивость передачи знаний" - 10 человек, отобранных из сотрудников Государственной налоговой службы, по результатам специальных тестов были допущены к высшему экзамену в области международного налогообложения ADIT (Advanced Diploma in International Taxation), и пять из них успешно его сдали;
b) Был реализован проект, специально разработанный и адаптированный для полного удовлетворения потребностей страны-бенефициара. Содержание мероприятий и достигнутые результаты стали возможными благодаря тесному сотрудничеству между должностными лицами государства-члена и страны-бенефициара;
c) Быстрое и эффективное реагирование и адаптация к непредвиденным обстоятельствам - проектные мероприятия по удовлетворению текущих потребностей страны-бенефициара в период пандемии COVID-19 были успешно проведены с помощью интерактивных видеоконференций;
d) Широко использовались все современные методы обучения и средства презентации, с особым упором на практические примеры;
e) После завершения определенных мероприятий использовались эффективные методы оценивания, позволяющие сотрудникам, представляющим страну-бенефициар, глубоко усвоить обсуждаемые вопросы и укрепить навыки критического мышления.

Как отметила руководитель проекта Аикатерини Перроу, в ходе реализации проекта удалось разработать эффективные меры по определению трансфертных цен и по борьбе с уклонением от уплаты налогов, а также установить прочные деловые связи между налоговыми служащими Азербайджана и Греции, которые долгое время сотрудничали: "Эти отношения, основанные на взаимном доверии и уважении, будут в дальнейшем стимулировать развитие двусторонних отношений между налоговыми органами двух стран".

Орхан Мусаев - руководитель проекта со стороны страны-бенефициара - сказал, что это один из самых успешных проектов, реализуемых отечественными налоговыми органами совместно с Европейским союзом. Было отмечено, что в рамках проекта были подготовлены и представлены конкретные предложения по внесению изменений в Налоговый кодекс и поправок в другие законодательные акты, связанные с повышением эффективности проверок в рамках трансфертного ценообразования и их оценки по бальной системе на основе рисков.

"Обучение сотрудников налоговых органов было одним из главных приоритетов проекта. Сотрудники территориальных органов Государственной налоговой службы также приняли активное участие в проекте. Налоговые аудиторы, прошедшие обучение в течение двух лет в рамках проекта Twinning, уже начали выездные налоговые проверки по трансфертным ценам. Это можно считать одним из самых важных показателей успеха проекта", - отметил Мусаев.

Партнеры проекта поблагодарили представительство ЕС в Азербайджане за его регулярную поддержку, а также постоянных консультантов проекта - Теодору Мессини и Джейхуна Исмайлова.

В реализации проекта приняли активное участие не только эксперты из Греции, но и эксперты из других стран-членов ЕС. Было отмечено, что это способствовало установлению эффективного сотрудничества, позитивной рабочей атмосферы в области налогового администрирования между налоговыми органами Греции и Азербайджана, и так будет в будущем.

(Автор: Юсиф Агаев)

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