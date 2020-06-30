AzerTelecom объявляет о новых назначениях в составе руководства

Экономика 30 июня 2020 13:52 (UTC+04:00)
AzerTelecom объявляет о новых назначениях в составе руководства

БАКУ/Trend/ - AzerTelecom - магистральный интернет-провайдер, соединяющий страну с международной сетью интернета - объявляет о новых назначениях на уровне руководства компании.

Фуад Аллахвердиев, занимавший должность главного исполнительного директора AzerTelecom с 2017 года, назначен председателем совета директоров компании. Согласно другому решению, Ана Накашидзе, занимавшая должность заместителя главного исполнительного директора по операционным вопросам в AzerTelecom с 2018 года, была назначена главным исполнительным директором компании.

«AzerTelecom, известный как надежный партнер в глобальном, региональном и местном масштабе, добился значительных достижений за последние годы и вносит свой вклад в обеспечение страны устойчивым и высокоскоростным доступом в интернет. Мы продолжим реализацию проектов, направленных на устойчивое развитие сектора ИКТ в Азербайджане и превращение нашей страны в региональный цифровой центр. Я желаю больших успехов новому главному исполнительному директору Ане Накашидзе и верю, что она будет способствовать успешному развитию нашей компании», - сказал Аллахвердиев.

«AzerTelecom сыграл и впредь планирует продолжить играть важную роль в улучшении услуг интернет-связи в Азербайджане, предоставляя высококачественные и устойчивые услуги операторам и провайдерам на рынке. Поскольку глобальная связь становится жизненно важной для успеха любой экономики, наша компания постоянно изучает возможности для развития в меняющейся среде новых вызовов и возможностей. Я верю, что наша команда, которая поддерживала рост компании на протяжении многих лет, также добьется выдающихся достижений в период новых вызовов», - сказала Накашидзе.

AzerTelecom - телекоммуникационный оператор связи в Азербайджане, являющийся дочерней компанией Bakcell – первого мобильного оператора и провайдера самого скоростного мобильного интернета Азербайджана. AzerTelecom соединяет Азербайджан с международной интернет-сетью и предлагает широкий спектр современных услуг для местных и иностранных компаний в сфере телекоммуникаций. На данный момент AzerTelecom осуществляет программу Azerbaijan Digital Hub (ADH) по трансформации Азербайджана в региональный цифровой центр.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Как обычно происходит наследование?
Как обычно происходит наследование?
Где нужно оформлять пособие?
Где нужно оформлять пособие?
Может ли моя супруга получать мою пенсию…
Может ли моя супруга получать мою пенсию…
Loading Bars
Лента новостей
Shell спишет до $22 млрд активов во II квартале на новых прогнозах цен на нефть и газ Энергетика 14:37
Назначены и.о. прокуроров Кельбаджарского и Геранбойского районов Общество 14:35
Большую часть строительных работ в Баку выполнили негосударственные предприятия Строительство 14:32
Гюльнара Халилова представила "Шелковое достояние" в рамках Aspara Fashion Week (ВИДЕО, ФОТО) Стиль 14:32
В Азербайджане повышается экономическая эффективность производства продукции пчеловодства Бизнес 14:31
На рынке Азербайджана появятся новые разновидности мебельной продукции Бизнес 14:29
Ненефтяной экспорт Азербайджана превысил $ 721 млн Бизнес 14:28
Политические партии Туркменистана и Узбекистана могут активизировать взаимодействие Бизнес 14:26
Туркменистан и Кыргызстан могут расширить спектр взаимно поставляемых товаров и услуг Бизнес 14:25
Спрос на продукцию добывающей промышленности Турции на рынке Грузии снизился Турция 14:21
В Азербайджане открывается электронный магазин акций Бизнес 14:18
В Азербайджане увеличились сборы по обязательным видам страхования Экономика 14:16
Азербайджанский производитель наладит экспорт шоколада за рубеж Бизнес 14:13
Выпускник Бакинской высшей школы нефти поступил в докторантуры трех престижных университетов США Общество 14:09
Добывающий сектор лидирует в промышленном производстве в столице Азербайджана Бизнес 14:05
Состоялась видеоконференция между Президентом Ильхамом Алиевым и генсеком Всемирной туристской организации (ФОТО) Политика 13:57
Экспорт азербайджанской продукции в Румынию многократно увеличился Бизнес 13:55
В мае Турция сократила товарооборот с Азербайджаном Турция 13:54
Эльхан Алескеров: "Бархатная революция" в Армении скатывается к диктатуре Пашиняна Армения 13:53
AzerTelecom объявляет о новых назначениях в составе руководства Экономика 13:52
Завтра в Баку будет до 33 градусов тепла Общество 13:52
Танкер с азербайджанской нефтью для белорусского НПЗ прибыл в Одессу Энергетика 13:47
Путин, Эрдоган и Роухани по видеосвязи обсудят сирийское урегулирование Россия 13:42
Люди не верят лишь до того момента, пока кто-то из их родных не заболеет - Таир Эйнуллаев (ФОТО) Социум 13:42
Россия в июне выполнила соглашение о сокращении добычи ОПЕК+ на 100% Энергетика 13:41
Грузия значительно сократила импорт турецкой готовой одежды Турция 13:38
ПО «Азеригаз» приступило к реализации крупного проекта по улучшению газоснабжения (ФОТО) Энергетика 13:37
Казахстан сократил в январе-мае импорт транспортных средств из Турции Турция 13:31
С начала 2020 г Туркменистан значительно сократил ввоз кожаных изделий из Турции Турция 13:27
Казахстан сократил ввоз товаров оборонпрома из Турции Турция 13:24
Казахстан продолжает увеличивать импорт зерновых и бобовых из Турции Турция 13:16
Турция увеличивает экспорт автомобилей в Кыргызстан Турция 13:08
Анита Цой госпитализирована с коронавирусом Социум 13:07
Британский регулятор разрешил возобновить испытания гидроксихлорохина против COVID-19 Европа 13:01
Бакинский порт отправил в Турцию грузовой караван из Китая Транспорт 12:59
Арзу Нагиев: Президент Азербайджана проводит важную работу в сфере борьбы с пандемией как на региональном, так и глобальном уровне (ВИДЕО) Политика 12:52
Грузия наращивает импорт товаров оборонпрома из Турции Турция 12:48
Азербайджан и Россия обсудили вопросы по разделению водных ресурсов между двумя странами (ФОТО) Экономика 12:42
В Грузии снижается спрос на химпродукцию из Турции Турция 12:34
С начала текущего года Китай значительно увеличил импорт зерновых и бобовых из Турции Турция 12:30
SOCAR завершила 2019 год с прибылью Энергетика 12:28
Китай почти наполовину сократил импорт кожаных изделий из Турции Турция 12:27
В январе–мае Туркменистан увеличил импорт мебели из Турции Турция 12:25
Объем импорта-экспорта НПЗ Star в Турции значительно вырос Энергетика 12:21
Более 200 россиян вылетели из Израиля вывозным рейсом в Москву Россия 12:20
Туркменистан и Россия могут реализовать проекты в сфере энергетики и транспорта Энергетика 12:20
В Азербайджане в конкурсе по смене места работы учителей преобладали лица старше 25 лет Общество 12:14
Двое членов Коллегии адвокатов Азербайджана заразились COVİD-19 Общество 12:10
Микаил Джаббаров: Вопрос об амнистии имущества и капитала обсуждается на уровне рабочей группы Финансы 12:09
SOCAR увеличила долю акций в двух компаниях Энергетика 12:07
Помпео выступит в СБ ООН по вопросу истечения срока эмбарго на поставки оружия в Иран Политика 12:03
AZAL: После карантина продажа авиабилетов будет осуществляться в прежнем порядке Экономика 12:02
Микаил Джаббаров: В Азербайджане необходимо поддерживать процесс цифровизации нацэкономики Финансы 11:58
Глава парламентского комитета Азербайджана предлагает пути выхода из пандемии Общество 11:55
Премьер-министр Казахстана поручил реализовать масштабный проект «Цифровое образование» Казахстан 11:52
Россия рассматривает предложение Турции возобновить авиасообщение между странами Россия 11:47
В Казахстане в период пандемии значительно вырос спрос на турецкую мебель Турция 11:46
Эпидемиолог: Грузия должна быть готова к открытию границ Грузия 11:43
В Грузии падает спрос на автомобили из Турции Турция 11:41
Доходность пятилетних гособлигаций США вернулась к рекордному минимуму США 11:38
Микаил Джаббаров: За период пандемии импорт Азербайджана снизился примерно на 5% Бизнес 11:38
В России за сутки заразились коронавирусом 6 693 человека Россия 11:37
Минэкономики Азербайджана представило новую платформу для предпринимателей (ВИДЕО) Финансы 11:34
В июле-августе в Азербайджане температура может подняться выше нормы Общество 11:30
В России значительно вырос спрос на турецкую мебель Турция 11:24
Рынок добровольных видов страхования Азербайджана вырос Экономика 11:23
Внешнеторговый оборот Турции в мае превысил $23 млрд Турция 11:19
Apple отправила разработчикам первые ПК с собственными процессорами США 11:08
Микаил Джаббаров: Ощущается большой интерес к инвестпроектам, промышленным паркам Азербайджана Финансы 11:07
В Японии началось первое клиническое испытание вакцины от коронавируса на людях Другие страны 11:05
В Индии два человека погибли из-за утечки газа на фармацевтическом заводе Другие страны 11:04
В Армении за сутки зарегистрировано 415 новых случая заражения коронавирусом Армения 11:02
Детство азербайджанских музыкантов – редкие фото Культура 10:58
Во Франции снизился спрос на турецкие ювелирные изделия Турция 10:51
Туркменистан проявляет большой интерес к продукции турецкого оборонпрома Турция 10:48
Туркменистан и Южная Корея создадут деловой совет Бизнес 10:45
Микаил Джаббаров: Влияние пандемии на экономику Азербайджана минимально Финансы 10:43
Радикальная оппозиция съезжает с катушек и обвиняет всех - "Политшоу представляет" - (Видеопроект) Политика 10:43
Цены на азербайджанскую нефть повысились Энергетика 10:39
Резидент-координатор ООН адресовал обращение «Сделайте это для Азербайджана» (ВИДЕО) Общество 10:39
Сферы деятельности в Азербайджане, в которых ограничено число сотрудников во время карантина (ТАБЛИЦА) Экономика 10:36
Из Украины в Фергану было завезено 33 головы породистого крупного рогатого скота Узбекистан 10:33
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 35 раз Нагорно-карабахский конфликт 10:32
Турция сократила экспорт автомобилей в Иран Турция 10:29
Завершилась внеочередная сессия Милли Меджлиса Политика 10:25
На азербайджано-иранской границе произошел вооруженный инцидент Происшествия 10:24
ВВП Великобритании в I квартале снизился на 1,7% в годовом выражении Европа 10:13
Безработица в Японии в мае выросла до 2,9% Другие страны 10:02
В TikTok заявили, что не передавали информацию иностранным правительствам, в том числе КНР Другие страны 10:00
Было принято решение перенести событие… - EMIN Культура 09:57
В Батумском аэропорту начали строить новый терминал Грузия 09:53
Объем безналичных платежей в Казахстане увеличился в 2,4 раза Казахстан 09:53
Цены на драгметаллы в Азербайджане изменились разнонаправленно Финансы 09:53
Манат ощутимо вырос за прошедший год Финансы 09:52
«Алмалыкский ГМК» в июне получил 7 кг 223 г аффинированного палладия Узбекистан 09:42
Глава МИД Хорватии назвал СВПД крупным дипломатическим достижением Ядерная программа 09:41
Нефть дешевеет на опасениях за дисбаланс спроса и предложения Энергетика 09:21
У одного из вице-премьеров Кыргызстана выявили коронавирусную инфекцию Кыргызстан 09:19
Помпео пригрозил ответными действиями на угрозы КНР о визовых ограничениях для американцев США 08:46
Глава администрации Гонконга отказалась комментировать закон о нацбезопасности Другие страны 08:27
Все новости