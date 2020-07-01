Закажи бизнес-карту от PASHA Bank онлайн!

Руководствуясь принципом «Создаем инновационные бизнес-решения вместе с вами», ведущий корпоративный банк Азербайджана PASHA Bank продолжает предоставлять своим Клиентам новые продукты и услуги, разработанные при активном участии предпринимателей и полностью отвечающие их бизнес-потребностям.

Так, PASHA Bank приступил к предоставлению своим клиентам возможности удаленного оформления заказа на получение бизнес-карты, без необходимости посещения филиалов Банка и траты времени в очередях.

Держатель бизнес-карты от PASHA Bank получает все преимущества карточных продуктов, в том числе, круглосуточный доступ к своему карточному счету, возможность осуществления операций, быстрого перевода и получения денежных средств в любое время из любой точки мира.

Для оформления заказа бизнес-карты от PASHA Bank, пожалуйста, перейдите по ссылке pashabank.digital