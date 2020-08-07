Лица AccessBank: Захра Зейналова, Глава Департамента Информационных Технологий: «Дамы все же более постоянны в своем выборе» (ФОТО)

Экономика 7 августа 2020 15:51 (UTC+04:00)
Лица AccessBank: Захра Зейналова, Глава Департамента Информационных Технологий: «Дамы все же более постоянны в своем выборе» (ФОТО)

Наш сегодняшний собеседник – Захра Зейналова, Глава Департамента Информационных Технологий AccessBank.

Женщин, работающих в IT секторе, можно пересчитать по пальцам. Вы же не только работаете в данном секторе, но и занимаете ведущую должность. По вашему, каковы основные критерии, удерживающие женщин работать в IT?

Наверное, этому способствует то, что я руководитель Департамента Информационных Технологий именно в AccessBank-е. У нас в банке женщина на управляющей должности давно уже не вызывает удивления, то же касается и самого Департамента Информационных Технологий. В нашем департаменте 30% сотрудников - представительницы слабого пола, и уверяю вас, что у этого есть свои плюсы. Как вы знаете, в сфере ИТ уровень текучести кадров самый высокий, и набор в команду сотрудников женского пола повышает уровень лояльности – так как дамы все же более постоянны в своем выборе.

Теперь немного о факторах – вы правы - информационные технологии на протяжении долгих лет считаются сугубо мужской сферой. Большое количество исследований доказывает, что неравенство в сфере IT – результат системы образования. У нас принято направлять девочек в медицинский или педагогический университеты чаще, чем в технические, поэтому и выходит, что мужчин в IT - больше. Однако информационные технологии — одна из самых динамичных и перспективных отраслей, поэтому в наши дни она будет становиться более привлекательной любому человеку, вне зависимости от его пола или возраста. Я уверена, что в ближайшие годы динамика будет улучшаться и наши милые дамы скоро найдут себя во всех отраслях информационных технологий.

Что значит быть IT-шником в AccessBank-е? Почему именно в AccessBank-е? Помните ли Вы свой первый рабочий день в банке?

В банке я начала свою карьеру не в департаменте информационных технологий. Все складывалось классическим образом. Меня приняли на работу в Отдел Клиентского Обслуживания Центрального Филиала тогда еще Азербайджанского Банка Микрофинансирования.

Помню, как в первый рабочий день (мне тогда было 22 года) я представляла себе увидеть «взрослых дяденек и тетенек», которые в кассе с утра и до вечера считают купюры и склеивают их ленточками… Уже потом я узнала, что это называется «бандероль» J К моему удивлению все сложилось в точности до наоборот. В банке с первого же дня работы я была окружена молодым, амбициозным и одновременно позитивным коллективом. Особенно привлекал и до сегодняшнего дня привлекает по-иностранному демократичный корпоративный дух в нашем банке. Переломным моментом в моей карьере стал проект перехода банка на новую автоматизированную банковскую систему, тогда-то меня и очаровала сфера информационных технологий - и до сих пор это очарование не отпускает.

Так что же значит быть «IT-шником» в AccessBank... Работающий в нашем банке IT специалист, будь то разработчик или администратор, каждый день работает напрямую со своими заказчиками, и потому мыслит, ориентируясь на конечного клиента. И то, что я сама начала свою трудовую деятельность в отделе клиентского обслуживания, на это действительно влияет. Все члены нашей команды хотят (и им интересно это) решать бизнес задачи, которые воплощаются в жизнь и в конечном итоге приносят банку прибыль и признание. В проектной разработке мы используем разные методологии, такие, как аgile, scrum, waterfall,- главное чтобы они приносили результаты - и неважно модные это методики или нет. Мы - очень сплоченный и дружный коллектив - я бы даже назвала это семьей. Все сидят и работают в оpen space пространстве, что намного укорачивает процесс коммуникаций. У нас нет правила носить галстуки, поэтому комфортный стиль одежды, который повышает производительность работы, только приветствуется. AccessBank – это место где всегда уделяется внимание и поощряется профессиональное развитие сотрудника. Здесь всегда услышат идею и инициативу, которая поможет улучшить работающий или создать новый продукт для наших клиентов.

Насколько интересны домашние дела женщине, работающей в таком сложном секторе как IT?

Мне это очень интересно, и я всегда стараюсь выделить для этого достаточно времени. У меня в семье трое мальчиков (муж и двое сыновей), поэтому дома мой «рабочий матриархат» спадает на нет J. Люблю побаловать их вкусностями, особенно десертами, учитывая то, что все они у меня не только гурманы, но и сладкоежки. В свободное от уроков и работы время любим всей семьей играть в настольные игры - в последнее время, учитывая карантинный режим уделяем этому больше времени. У нас теперь дома целая коллекция настольных игр на любой вкус.

Так как в семье не я одна из сферы IT, мы с супругом надеемся, что дети продолжат выбранный нами путь, и в стране станет еще больше специалистов, которые внесут свой вклад в цифровое развитие страны.

В период пандемии объем работ в IT секторе значительно вырос. Как департамент справился с нагрузкой? Насколько Вы остались довольны результатом проведенных мер?

Я считаю, что наша команда справляется с поставленными задачами достойно! Первое, что было необходимо - это максимально обезопасить сотрудников и одновременно с этим обеспечить операционную деятельность банка. Для меня, как для руководителя Департамента Информационных Технологий, обеспечение беспрерывной работы в новых условиях - это одновременно и испытание, и шанс для развития текущей инфраструктуры. Для нас основными аспектами были, во-первых, обеспечение функционирование основных IT систем банка и поддержка внутренних пользователей, во-вторых – организация безопасности удаленной работы и в-третьих - совершенствование работы с клиентами.

Таким образом уже в течение первой недели основная часть сотрудников была переведена на режим удаленной работы. Как вы понимаете, для сотрудников нашего департамента организовать работу на «удаленке» получилось легче и быстрее всего J, так как для нашего департамента это обычная процедура. Для большей же части сотрудников других департаментов, как и ожидалось, это было непривычным режимом, - поэтому первые дни наблюдался повышенный поток обращений в наш HelpDesk. Наша команда с честью выдержала это испытание – и все запросы коллег были удовлетворены.

Сильно помогли и коллеги - IT корпорации предлагали бесплатно, или же по сильно сниженным ценам, различные критично важные системы, в том числе обеспечивающие коммуникации внутри организации - таких как корпоративного чата, систем аудио- и видеоконференций.

Как мы все понимаем, текущая ситуация - раздолье для хакеров, которые обязательно постараются ею воспользоваться. В целях обеспечения безопасности в этот период особенно важной задачей является защита клиентов банка от злоумышленников. Соответственно, задачей нашего департамента стало предостеречь сотрудников и обеспечить им дополнительные средства защиты, например — надежное VPN-соединение и средства обмена файлами, а также организовать надежный процесс их идентификации при подключении к корпоративным ресурсам. Кроме того, мы не забываем, что самый популярный вид мошенничества - это социальная инженерия, поэтому одной защитой инфраструктуры недостаточно. В связи с этим для всех сотрудников проводятся напоминающего характера тренинги о политике и правилах безопасности, которым они в обязательном порядке должны следовать в своей повседневной работе.

Ну и последнее, и самое важное - это работа с клиентами. Цифровые платформы взаимодействия в текущей ситуации являются особенно востребованными. Терминальная сеть, а также Contact Center работают в режиме большого наплыва запросов, поэтому обеспечение бесперебойной работы этих каналов является нашей первоочередной задачей. Кроме того, большая часть необходимых клиентам банковских услуг сегодня предоставляется им через платформу электронного банкинга и мобильное приложение myAccess, которым они могу воспользоваться, не выходя из дома.

Лица AccessBank: Захра Зейналова, Глава Департамента Информационных Технологий: «Дамы все же более постоянны в своем выборе» (ФОТО) - Gallery Image
Лица AccessBank: Захра Зейналова, Глава Департамента Информационных Технологий: «Дамы все же более постоянны в своем выборе» (ФОТО) - Gallery Image
Лица AccessBank: Захра Зейналова, Глава Департамента Информационных Технологий: «Дамы все же более постоянны в своем выборе» (ФОТО) - Gallery Image
Лица AccessBank: Захра Зейналова, Глава Департамента Информационных Технологий: «Дамы все же более постоянны в своем выборе» (ФОТО) - Gallery Image
Лица AccessBank: Захра Зейналова, Глава Департамента Информационных Технологий: «Дамы все же более постоянны в своем выборе» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Лица AccessBank: Захра Зейналова, Глава Департамента Информационных Технологий: «Дамы все же более постоянны в своем выборе» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Лица AccessBank: Захра Зейналова, Глава Департамента Информационных Технологий: «Дамы все же более постоянны в своем выборе» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Лица AccessBank: Захра Зейналова, Глава Департамента Информационных Технологий: «Дамы все же более постоянны в своем выборе» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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