5%-ная скидка на лекарства в «Aptek 911» для держателей карт PASHA Bank

Ведущий корпоративный банк Азербайджана PASHA Bank продолжает расширять возможности, предоставляемые держателям пластиковых карт банка.

Так, отныне всем держателям карт от PASHA Bank «Aptek 911» предлагает воспользоваться 5%-ной скидкой на приобретение всех лекарственных средств. В случае, если лекарства выдаются на основании страхового рецепта, аптека предлагает своим клиентам их бесплатную доставку на удобный для покупателя адрес. Заказы, оформленные до 14:00, доставляются в период 15:00-18:00. Заказы, оформленные после 14:00, осуществляются на следующий день.

Таким образом, больше нет необходимости обходить все аптеки лично и терять своё драгоценное время: «Aptek 911» осуществит доставку из депо в самые кратчайшие сроки, с соблюдением всех условий транспортировки лекарственных средств. Обратится к «Aptek 911» можно по номеру: (050) 777 0 911.

Для получения дополнительной информации Вы можете связаться с Бизнес Центрами или Контакт Центром PASHA Bank по номерам *8123 / (+99412) 4965004 (для корпоративных клиентов), *9123 / (+99412) 4965000 (для индивидуальных клиентов)