"Азеришыг" о проекте Smart Grid

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с целью улучшения системы учета снижения потерь энергии и эффективной организации сбора полезной электроэнергии, стремительно продвигается процесс установки умных счетчиков. В 2021 году планируется установить 200 000 однофазных и 6000 трехфазных счетчиков.

Об этом сказал Trend глава пресс-службы ОАО "Азеришыг" Вагиф Айдыноглу.

По его словам, в рамках концепции Smart Country в первой половине 2020 года ОАО "Азеришыг" продолжило расширение и усовершенствование проекта Smart Grid:

"Таким образом, для управления 5 центрами автоматического контроля и управления по всей стране через единую систему был подготовлен к работе Центр общего управления интеллектуальными сетями, здесь интегрированы системы SCADA, SMS и Smart Meters, а также другие инструменты цифрового контроля. Впервые в стране в Ширване был создан и внедрен один из базовых элементов Smart Networks - мобильная система 3D-картографии. В настоящее время применение данной системы успешно продолжается и в других сферах.

Кроме того, в интерактивную систему управления интегрирован современный колл-центр ОАО «Азеришыг», обеспечивающий повышение уровня обслуживания в торговых сетях. В связи с этим можно отметить проект акционерного общества «Умная подстанция», который включает расширение функций самоконтроля, использование альтернативных источников энергии для компенсации особого потребления и повышение гибкости управления. Хотелось бы подчеркнуть, что проект Smart Networks предусматривает создание в короткие сроки специальной современной учебной студии Smart Grid в Учебно-инновационном центре ОАО «Азеришыг», а также совершенствование молодых кадровых ресурсов в этой сфере".

Отмечается, что в настоящее время завершены работы по электрификации и реконструкции, проводимые ОАО "Азеришыг" в 10 населенных пунктах. Текущая реконструкция ведется в 42 населенных пунктах. Кроме того, планируется подать электроэнергию в 28 населенных пункта страны и провести реконструкцию существующих сетей. В результате всей проделанной ОАО "Азеришыг" работы в 2015 году технические потери электроэнергии составили 13,9%. В 2016 году этот показатель снизился до 10 процентов, в 2017 году - до 9,9 процентов, в 2018 году - до 9,8 процентов, в 2019 году - до 9,7 процентов. К 2020 году прогнозируется снижение уровня технических потерь на 0,8 процента - до 8,9 процента.

(Автор: Жаля Гасымова)