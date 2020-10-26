В Азербайджане подписан трехсторонний меморандум о взаимопонимании в сфере сельского хозяйства

БАКУ /Trend/ - Между Агентством аграрных услуг при Министерстве сельского хозяйства Азербайджанской Республики, Азербайджанским государственным аграрным университетом и Общественным объединением производителей и импортеров удобрений Азербайджана подписан Меморандум о взаимопонимании.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Минстерство сельского хозяйства Азербайджана.

Выступая на церемонии подписания, руководитель аппарата Министерства сельского хозяйства Рафаил Гулиев сказал, что подписание этого документа является важным шагом в расширении государственно-частного партнерства в аграрном секторе. Он сказал, что Меморандум о взаимопонимании подписан для обеспечения правильного и своевременного использования производственных мощностей для увеличения производства в стране, организации фитосанитарных мер и координации услуг, а также обучения квалифицированного персонала для обеспечения здоровья и защиты растений, повышения производительности.

Выступившие на мероприятии председатель Общественного объединения производителей и импортеров удобрений Абдул Абдуллаев, заместитель председателя Агентства аграрных услуг Джафар Магеррамов, заведующий кафедрой Азербайджанского государственного аграрного университета Ягуб Джафаров, заместитель заведующего отделом организации и мониторинга растениеводства Министерства сельского хозяйства Рафаэль Махмудов поделились своим мнением о практических решениях положений этого документа.

Затем стороны подписали Меморандум о взаимопонимании. Согласно меморандуму, стороны будут проводить мониторинг растений инновационными методами на основе международного опыта и обучать фитосанитарных специалистов эффективному комплексному контролю, поддерживать реализацию исследовательских программ по изучению фитосанитарного статуса сельскохозяйственных культур, а также научную деятельность исследователей. Они будут организовывать рабочие встречи, совместные научно-практические конференции и семинары, а также обмениваться информацией по вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Текст: Жаля Гасымова Редактор: Наталья Кочнева)