В Шушу подана питьевая вода из второго источника (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - По особому поручению Президента Ильхама Алиева ОАО "Азерсу" продолжает принимать неотложные меры по обеспечению устойчивого водоснабжения освобожденного города Шуша. Вслед за источником Кичик Кирс, в качестве альтернативного источника водоснабжения города Шуша, обеспечена подача воды из источника Зарыслы, сообщили в четверг Trend в пресс-службе ОАО "Азерсу".

Было отмечено, что в целях обеспечения устойчивости водоснабжения города Шуша и устранения зависимости от источника Кичик Кирс после завершения ремонтно-восстановительных работ на источнике Зарыслы и магистральном трубопроводе Зарыслы-Шуша в город из нового источника подана питьевая вода. Параллельно, принимая меры безопасности совместно с соответствующими подразделениями министерства обороны, полностью проинспектированы расположенный в 11 км от города Шуша источник Зарыслы и главная водная магистраль вдоль трассы Лачин-Шуша, в ходе чего были выявлены аварийные участки магистрали.

"Инженерно-технический персонал ОАО "Азерсу", направленный из Баку и Джебраила, в короткие сроки устранил последствия аварии, а вышедшие из строя участки магистрали были заменены. При этом отремонтированы 2 из 3 водозаборных установок на источнике, благодаря чему была увеличена его производительность. Питьевая вода, транспортируемая по трубопроводу, направляется в центральное водохранилище, а оттуда в городскую сеть. На водохранилище установлен генератор и введено в действие устройство нейтрализации с использованием раствора гипохлорита. В целях водоснабжения территорий города, находящихся выше водохранилища, установлены новые насосы.

В настоящее время ведется ремонт поврежденных и аварийных участков внутренней распределительной водопроводной сети города Шуша, восстанавливается водоснабжение зданий и сооружений. Отметим, что после освобождения города Шуша было выявлено, что покинувший город противник разрушил главный водопровод. Для решения проблемы с питьевой водой первоначально было восстановлено водоснабжение села Дашалты, где была установлена водная станция для временного обеспечения водой города Шуша. Затем, после ремонтно-восстановительных работ на источнике Кичик Кирс и аварийных участках магистрального водопровода Кичик Кирс-Шуша протяженностью 9,4 километров, 25 ноября была обеспечена подача питьевой воды в город Шуша.

В целях оперативного решения проблем на источниках, магистральных трубопроводах и внутригородских распределительных сетях инженерно-технический состав и аварийная бригада ОАО "Азерсу" организовали в Шуше бесперебойную службу", - сказали в ОАО.

(Автор: Самир Али Редактор: Наталья Кочнева)