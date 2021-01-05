В Азербайджане изменены тарифы и цены на ряд товаров и услуг (версия 2)

Экономика 5 января 2021 00:37 (UTC+04:00)
В Азербайджане изменены тарифы и цены на ряд товаров и услуг (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 23:44)

БАКУ /Trend/ - 4 января состоялось очередное заседание Тарифного (ценового) совета.

Как сообщает Trend, на заседании были рассмотрены обращения соответствующих структур и приняты определенные решения.

Так, Государственная нефтяная компания (SOCAR) обратилась в Совет с предложением повысить в стране розничные цены на природный газ, автомобильный бензин марки АИ-92 и дизельное топливо.

Несмотря на экономическое обоснование предложения о повышении цен на природный газ, учитывая проводимую социальную политику, Тарифный совет не счел целесообразным повышать тарифы на этот вид топлива.

В обращении SOCAR повышение розничных цен на автомобильный бензин марки АИ-92 и дизельное топливо было обосновано доведением качества данной продукции до высоких евростандартов, улучшением экологической среды, продолжением работ по реконструкции и модернизации нефтеперерабатывающей промышленности. Следует отметить, что до июня 2022 года планируется полное соответствие дизельного топлива, а до июня 2023 года – автомобильного бензина марки АИ-92 стандарту Евро-5.

На заседании была определена розничная цена автомобильного бензина марки АИ-92 в размере 1 манат за 1 литр, а розничная цена дизельного топлива – 80 гяпиков за 1 литр. Учитывая экологический вред от использования дизельного топлива, разница в цене была уменьшена с целью перехода на большее потребление бензина.

Для справки отметим, что даже после изменения тарифов розничные цены на автомобильный бензин марки АИ-92 ниже, чем в большинстве стран СНГ. Так, в настоящее время средняя розничная цена автомобильного бензина марки АИ-92 в России составляет 1,0 маната за 1 литр, в Украине -1,72 маната, в Белоруссии -1,14 маната, в Грузии -1,12 маната. Стоимость дизельного топлива за 1 литр в Турции составляет 1,44 маната, в России - 1,12 маната, в Украине - 1,72 маната, в Беларуси - 1,21 маната, в Армении - 1,19 маната , в Грузии - 1,15 маната.

В последние годы значительно вырос импорт автомобилей в Азербайджан. Так, в 2018 году было импортировано 28 876 автомобилей, в 2019 году – 47 710, а за 11 месяцев 2020 года – 47 841 автомобиль. Параллельно с ростом импорта вырос спрос на бензин и дизельное топливо.

Последняя корректировка цен на дизельное топливо была проведена 02.12.2013 года, а на бензин марки АИ-92 - 14.07.2017 года. В те периоды среднемесячная заработная плата по стране составляла 425,1 манат и 528,5 маната соответственно. В 2013-2020 годах среднемесячная заработная плата в стране выросла на 66%, пенсии - на 73%. За 10 месяцев прошлого года (январь-октябрь) среднемесячная заработная плата составила 704,5 маната.

Поскольку автомобильный бензин марки АИ-92 используется в основном в личных легковых автомобилях, он не вызовет серьезного роста цен на потребительском рынке, а также будет стимулировать использование общественного транспорта и переход на экономичные с точки зрения потребления топлива автомобили. В результате регулирования цен прогнозируются дополнительные поступления в государственный бюджет, которые будут направлены на социально-ориентированные мероприятия в соответствии с проводимой в стране социальной политикой системного и устойчивого характера.

В целях нейтрализации влияния роста цен на дизельное топливо на хозяйствующие субъекты, осуществляющие пассажирские перевозки, им будет выплачена компенсация. Механизм предоставления компенсации будет обнародован до конца января. Это важный шаг, предпринятый для предотвращения изменений тарифов в общественном транспорте, которым граждане все чаще пользуются в повседневной жизни и который служит интересам населения, особенно ее социально уязвимой части.

Будут проводиться контрольные мероприятия по недопущению злоупотреблений тарифным регулированием, необоснованного повышения цен.

Вместе с тем, учитывая влияние роста цен на дизельное топливо на сельскохозяйственную сферу, будет пересмотрена и сумма субсидий, выделяемых правительством.

Для информации отметим, что постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики были либерализованы цены на другие нефтепродукты (кроме автомобильного бензина марки АИ-92, дизельного топлива и битума).

На заседании Тарифного (ценового) совета были пересмотрены тарифы и по другим направлениям.

Так, было обсуждено обращение Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики о проведении технической инвентаризации недвижимого имущества, включении сведений об имуществе в реестр и рассмотрении тарифов на связанные услуги. С учетом того, что тарифы на эти услуги были утверждены в 2009 году и дополнительные средства, полученные в результате изменения тарифов, будут направлены на приобретение оборудования для оказания качественных, оперативных и надежных услуг, дальнейшее улучшение социального положения работников, расширение применения информационных технологий, были утверждены новые тарифы.

Новые тарифы будут действовать с 5 января 2021 года.

На заседании Тарифного совета были также утверждены цены на около 300 лекарственных средств, прошедших государственную регистрацию. Полный список из 12 392 лекарственных средств, товарное наименование, фармацевтическая форма, наименование действующего вещества, дозировка, коммерческая упаковка, количество в упаковке, оптовые и розничные цены на данный момент с учетом страны-производителя и дата вступления которых в силу уже утверждены, размещен на официальном сайте Тарифного (ценового) Совета (www.tariff.gov.az) в разделе "Лекарственные средства" (http://tariff.gov.az/documents/DVA.pdf).

Вместе с тем, учитывая, что соответствующим Постановлением Кабинета министров утверждена плата за фитосанитарные меры и государственные фитосанитарные услуги, решение Тарифного (ценового) совета № 4 от 01.08.2014 года отменено.

С решениями Тарифного (ценового) Совета можно ознакомиться в разделе "Решения Совета" на официальном сайте (www.tariff.gov.az).

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