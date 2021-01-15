Оплата заработных плат упрощена

Международный Банк Азербайджана является надежным партнером малого и среднего бизнеса. Со стороны Банка на постоянной основе ведется работа по улучшению продуктов в целях расширения деловых возможностей предпринимателей. На этот раз Банк представил клиентам обновленный вариант кредитного продукта «Поддержка зарплатного проекта». Он предназначен для финансирования расходов на оплату труда работников малого и среднего бизнеса. Предприниматели в короткие сроки могут получить необходимые средства в Международном Банке Азербайджана.

Особенности кредита:

- Сумма: от 5000 до 350 000 манатов

- Срок действия: до 12 месяцев

- Годовая процентная ставка: от 12%

Еще одно преимущество обновленной версии продукта это отсутствие в дополнительном финансовом анализе для получения кредита. Кредит выделяется с учетом соответствующих показателей фонда оплаты труда клиента за последние шесть месяцев. Заказчик сам определяет график платежей. Более подробную информацию о продукте «Поддержка зарплатного проекта» можно найти здесь.

Каждый малый и средний предприниматель может воспользоваться данным кредитным продуктом. Клиенты, присоединившиеся к зарплатному проекту других банков, также могут им воспользоваться. Получить кредит «Поддержка зарплатного проекта» можно во всех отделениях Международного Банка Азербайджана.

Информацию об универсальных полезных продуктах и ​​услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка, а также о привилегированном членстве в «Клубе предпринимателей» можно получить в 41 филиале и 35 отделениях Банка, на сайте https://ibar.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, или, посетив официальную страницу Банка в Facebook