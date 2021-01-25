В AzerGold прошло онлайн совещание по итогам прошлого года (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Закрытом акционерном обществе AzerGold (ЗАО) состоялось онлайн совещание, посвященное итогам прошлого года и предстоящим задачам в текущем году

Bыступивший на совещании председатель правления AzerGold Закир Ибрагимов сказал, что структура успешно выполнила план деятельности на 2020 год, несмотря на трудности пандемии, поставленные в прошлом году задачи были полностью выполнены. Он отметил, что в прошлом году как показатели производства, так и добычи ЗАО превысили план, а также результаты 2019 года. Таким образом, в результате экспорта на мировой рынок произведенного ЗАО AzerGold золота и серебра в экономику страны за год поступили средства в размере 186,5 млн манатов.

На совещании было подчеркнуто, что AzerGold и в прошлом году продолжила свою деятельность по вводу в эксплуатацию новых рудников в регионах, повышению экономической эффективности. Для разработки новых месторождений, а также для обеспечения устойчивости достигнутых положительных темпов экономического роста с более высокой динамикой, ЗАО успешно реализовало эмиссию облигаций в объеме 20 миллионов долларов США, впервые выпущенных на обращение.

В то же время открытое AzerGold месторождение «Агйохуш-1» было введено в эксплуатацию 30 ноября прошлого года и без строительства нового перерабатывающего завода и соответствующей инфраструктуры началась эксплуатация и переработка пород на Човдарском перерабатывающем участке (ÇFES). Было отмечено, что предпринят первый шаг по созданию Човдарского регионального интегрированного центра, который в будущем будет расширен за счет ввода в эксплуатацию новых месторождений на базе этого перерабатывающего участка.

Председатель правления сообщил, что в прошлом году ЗАО продолжило интенсивные разведочные и исследовательские работы по графику в рамках подготовки к эксплуатации новых месторождений. В отчетный период в соответствии с планом деятельности ЗАО на 2020 год была осуществлена буровая работа на глубине 75 тыс. 778 метров для ввода в эксплуатацию новых месторождений на перспективных участках.

На совещании было подчеркнуто, что AzerGold продолжит свою деятельность по вводу новых рудников в регионах и в этом году. Согласно утвержденному плану, в результате эксплуатации следующих стадий месторождения «Агйохуш», Марах, Нарчала, а также сульфидной стадии месторождения «Човдар», включая «Тюлаллар», «Филизчай», «Гарадаг», «Хархар», «Мазымчай» и других месторождений в 2021-2027 годах соответственно с вводом в эксплуатацию Хархарского, Мазымчайского и других месторождений в экономику страны будут привлечены миллиарды манатов, созданы тысячи новых рабочих мест, все это положительно скажется на социально-экономическом развитии регионов. Было отмечено, что реализацией этих проектов как основная цель этих проектов предстоит превращение ЗАО в крупную региональную горнодобывающую компанию, крупнейший ненефтяной экспортер страны.

Председатель правления довел до внимания, что Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 1 сентября 2020 года о возложении на ЗАО проведения исследований, разведки, разработки и управления месторождениями руд черных металлов на территории страны явилось результатом высокого доверия главы государства к деятельности компании.

В ходе мероприятия было проведено широкое обсуждение проделанной и планируемой работы в этом направлении, а также утвержден генеральный план мероприятий на 2021 год для представления в Наблюдательный совет ЗАО.

В завершение обсуждений были даны соответствующие поручения по оперативному решению поднятых вопросов.