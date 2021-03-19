«PASHA Life» обнародовала финансовые показатели за 2020 год

Экономика 19 марта 2021 13:39 (UTC+04:00)
«PASHA Life» обнародовала финансовые показатели за 2020 год

ОАО «PASHA Life Insurance», ведущая компания страны по страхованию жизни, опубликовала аудированную международную финансовую отчетность за 2020 год.

PASHA Life занимает первое место на страховом рынке по размеру сборов. По итогам 2020 года PASHA Life собрала 221 млн. манатов страховых премий и произвела 205 млн. манатов страховых выплат. Несмотря на факторы пандемии и войны, в 2020 году портфель сборов PASHA Life вырос на 16%.

С другой стороны, по сравнению с 2019 годом чистая прибыль снизилась на 23% и составила 20 млн. манатов. Одной из причин этого стало увеличение бюджетных средств, выделяемых на корпоративную социальную ответственность. Активно участвовавшая в вопросах пандемии и войны, компания воплотила в жизнь несколько социально значимых проектов, а также присоединялась к некоторым инициативам. К ним относятся: выплаты в фонды «YAŞAT», Поддержки по борьбе с коронавирусом, Возрождения Карабаха; помощь вооруженным силам и разным группам лиц, пострадавшим от войны, поддержка в привлечении врачей из Кубы в Азербайджан для борьбы с пандемией COVID-19.

К концу 2020 года общий капитал компании достиг 61 млн. манатов, а общие обязательства составили 354 млн. манатов.

PASHA Life, одной из самых стабильных компаний, в этом году удалось удержать совокупные активы на прежнем уровне. Таким образом, совокупные активы по состоянию на 31 декабря 2020 года составили 416 млн. манатов.

Компания постоянно стремится предоставлять своим клиентам лучший сервис и цифровые решения. Работая над последними практиками в этих сферах, PASHA Life уже перешла к применению методологии Agile впервые на рынке страхования жизни.

В нынешнее время выбор, конечно же, должен падать на надежную и устойчивую компанию по страхованию жизни. При любых условиях ваши средства должны быть надежно защищены и приносить вам доход. Есть несколько способов сделать это. Но лучший - PASHA Life.

Ведущая страховая компания - ОАО «PASHA Life Insurance» функционирует с ноября 2010 года. По состоянию на 31 декабря 2020 года уставной капитал компании составляет 40,250 млн. манатов. Компания предлагает клиентам различные продукты по страхованию жизни, в том числе «Обязательное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний», «Накопительная инвестиция» и другие продукты по индивидуальному и корпоративному страхованию жизни.

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