«Белавиа» возобновляет полеты в Баку
Уже с 20 марта белорусский авиаперевозчик «Белавиа» возобновит полеты в Баку. С субботы снова будут осуществляться регулярные рейсы из белорусской столицы. Об этом, как передает Trend, информирует сайт belavia.by.
Из Минска в столицу Азербайджана самолеты будут летать три раза в неделю – по понедельникам, четвергам и субботам.
Вылет из белорусской столицы запланирован на 23:00, прибытие в Баку – в 3:20 по местному времени.
Важно заметить, что из Баку в Минск самолеты «Белавиа» осуществляют рейсы уже с 4 декабря. Однако с завтрашнего дня пассажиры смогут спокойно путешествовать по обоим направлениям.
«Белавиа» напоминает своим клиентам, что перед покупкой билета следует уточнить, имеются ли ограничения на въезд или выезд в стране назначения.
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