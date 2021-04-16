Состоялось первое заседание Наблюдательного совета ЗАО «Бакинский метрополитен» (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Состоялось первое заседание учрежденного распоряжением Президента Азербайджана от 30 марта 2021 года Наблюдательного совета ЗАО "Бакинский метрополитен".

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Азербайджанский инвестиционный холдинг, на заседании под председательством руководителя Наблюдательного совета, заместителя министра экономики Эльнура Алиева принимали участие члены Совета, председатель правления ЗАО "Бакинский метрополитен" Заур Гусейнов, а также другие должностные лица ЗАО.

В первую очередь председатель и члены Наблюдательного совета ЗАО "Бакинский метрополитен" выразили благодарность главе государства за оказанное доверие.

Председатель наблюдательного совета Эльнур Алиев на заседании подчеркнул, что "Бакинский метрополитен" играет важную роль в транспортном секторе страны, как государственная компания, осуществляющая перевозку пассажиров, а также обеспечивающая развитие метрополитена путем усиления материально-технической базы, строительства новых линий и станций. Было сказано, что в последние годы в направлении совершенствования Бакинского метрополитена, являющегося обширной инфраструктурой общественного транспорта столицы, была проделана значительная работа. Основной задачей в настоящее время является продолжение и усиление этих шагов на уровне требований нового этапа развития экономики. На этом этапе особое значение имеет совершенствование механизмов управления и контроля, повышение устойчивости деятельности и оперативное устранение возникающих при этом организационных вопросов.

Было отмечено, что основной задачей Наблюдательного совета является совершенствование деятельности ЗАО "Бакинский метрополитен" и принятие дальнейших мер, направленных на его развитие. Эльнур Алиев выразил уверенность в том, что Наблюдательный совет при сотрудничестве с правлением ЗАО будет работать в направлении повышения эффективности деятельности общества в рамках передового опыта и организации с учетом современных стандартов корпоративного управления.

Затем председатель ЗАО "Бакинский метрополитен" Заур Гусейнов выступил по актуальным вопросам деятельности акционерного общества. Он выразил уверенность в том, что создание Наблюдательного совета в период новых экономических вызовов станет началом будущих успехов.

Кроме того, заместитель генерального исполнительного директора Азербайджанского инвестиционного холдинга Заур Гурбанов выступил с презентацией в связи с принципами системы корпоративного управления ЗАО, функциями и полномочиями Наблюдательного совета. На заседании также были обсуждены шаги, которые будут предприняты в целях обеспечения выполнения задач, вытекающих из указов и распоряжений президента Азербайджана.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)