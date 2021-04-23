Azer Turk Bank обновляет сеть обслуживания

Государственный Azer Turk Bank активно работает над полной адаптацией своей сети обслуживания к современным требованиям с целью дальнейшего повышения качества банковских услуг, предлагаемых клиентам.

В связи с этим банк, приостановив 23 апреля текущего года деятельность своего отделения в Габалинском районе, а со следующего месяца - отделения №1 в Баку, решил направить ресурсы на более перспективные направления.

Следующим шагом станет ввод в эксплуатацию четырех новых сервисных структур Azer Turk Bank - современных филиалов в центральной части Баку и возле станции метро «20 января». Эти отделения обеспечат высокий уровень обслуживания и будут предоставлять клиентам широкий спектр банковских услуг.

Недавно созданная экосистема Банка позволяет ему предоставлять самые современные системы и продукты, которые могут потребоваться в Азербайджане, посредством обновленной сети обслуживания.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте https://atb.az , корпоративных страницах Банка в социальных сетях, написав на WhatsApp (055) 7770-945 или позвонив в колл-центр банка по номеру (012) 945.