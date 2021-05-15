Nordwind с 18 мая открывает прямые рейсы из Петербурга в Баку
Авиакомпания Nordwind открывает прямые рейсы из Санкт-Петербурга в столицу Азербайджана. Первый рейс должен отправиться в Баку уже 18 мая, передает Trend со ссылкой на Dp.ru.
Авиасообщение будет еженедельным. Вылет из города на Неве будет осуществляться в 23:20, а вылет из Азербайджана — в 4:55 на следующий день. Время в пути составит 3 часа 35 минут.
В пресс-службе "Пулково" отметили, что перед вылетом рекомендуется пассажирам внимательно изучить правила пересечения границ в условиях пандемии: "По мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может быть изменена"
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