Nordwind с 18 мая открывает прямые рейсы из Петербурга в Баку

Авиакомпания Nordwind открывает прямые рейсы из Санкт-Петербурга в столицу Азербайджана. Первый рейс должен отправиться в Баку уже 18 мая, передает Trend со ссылкой на Dp.ru.

Авиасообщение будет еженедельным. Вылет из города на Неве будет осуществляться в 23:20, а вылет из Азербайджана — в 4:55 на следующий день. Время в пути составит 3 часа 35 минут.

В пресс-службе "Пулково" отметили, что перед вылетом рекомендуется пассажирам внимательно изучить правила пересечения границ в условиях пандемии: "По мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может быть изменена"