AccessBank объявляет тендер
БАКУ/Trend/ - AccessBank приглашает заинтересованные организации принять участие в тендере. Тендер объявлен по закупке Cisco ESA + SMARTnet.
Компании, заинтересованные в участии в тендере, могут обратиться за подробной информацией по электронному адресу [email protected], или по номеру (+994 55) 505 69 59.
Срок приёма конвертов с предложениями о ценах истекает 18:00 04.06.2021.
Лента новостей
Инженерные войска минобороны Азербайджана очистили от мин более 6 200 га на освобожденных территориях
Минобороны Азербайджана проводит учебные курсы для ознакомления с поступившей на вооружение новой инженерной техникой (ФОТО)
Современный Образовательный Комплекс имени Гейдара Алиева объявляет о специальной скидочной компании (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев принял генерального исполнительного директора и других представителей компании "Signify"
Зохра Агамирова и Арзу Джалилова представят Азербайджан на Кубке мира по художественной гимнастике в Италии
На освобожденных территориях Азербайджана завершена инвентаризация более 13 тыс. объектов - минэкономики
Устранена неисправность вертолета ВВС Азербайджана, совершившего вынужденную посадку в Турции - минобороны