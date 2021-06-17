ABB Invest присоединилась к программе листинговых консультаций БФБ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - ABB Invest присоединилась к программе листинговых консультаций Бакинской фондовой биржи (БФБ), передает в четверг Trend.

В БФБ состоялась церемония подписания меморандума с ABB Invest.

«БФБ представила программу листинговых консультаций (LMP) в целях выпуска ценных бумаг и поддержки компаний в этой области», - сказал директор ABB Invest Надир Бабазаде.

По его словам, компании-партнеры LMP в настоящее время работают в сферах финансов, аудита, консалтинга, права, информационных технологий, СМИ и образования.

Кроме того, программа LMP предоставляет компаниям, готовящимся к выпуску ценных бумаг, консультационные услуги на льготных условиях.

Было отмечено, что компания, которая присоединилась к программе LMP, проходит на первом этапе процесс оценки, далее БФБ разрабатывает "дорожную карту" на основе сделанной оценки, и на последнем этапе перечисляются и размещаются ценные бумаги.

Меморандум был подписан между председателем правления БФБ Эльдаром Абдуллаевым и директором компании Надиром Бабазаде.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)