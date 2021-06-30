В Азербайджане назван срок реализации проекта в сфере развития женского предпринимательства в аграрной сфере

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане проект по развитию женского предпринимательства в аграрной сфере, реализуемый совместно с Агентством по аграрному кредитованию и развитию при министерстве сельского хозяйства и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO), продлится два года.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала заместитель председателя Агентства по аграрному кредитованию и развитию при минсельхозе Лейла Мамедова на мероприятии "Национальная деловая повестка для женщин и создание коалиций".

По ее словам, в каждом регионе Азербайджана к проекту подключаются около 500 женщин - фермеров.

"В рамках проекта проводится обучение женщин - предпринимателей", - сказала Мамедова.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)