В Азербайджане назван срок реализации проекта в сфере развития женского предпринимательства в аграрной сфере
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане проект по развитию женского предпринимательства в аграрной сфере, реализуемый совместно с Агентством по аграрному кредитованию и развитию при министерстве сельского хозяйства и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO), продлится два года.
Как сообщает в среду Trend, об этом сказала заместитель председателя Агентства по аграрному кредитованию и развитию при минсельхозе Лейла Мамедова на мероприятии "Национальная деловая повестка для женщин и создание коалиций".
По ее словам, в каждом регионе Азербайджана к проекту подключаются около 500 женщин - фермеров.
"В рамках проекта проводится обучение женщин - предпринимателей", - сказала Мамедова.
(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)
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