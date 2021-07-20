В Баку с деловой миссией прибудут российские экспортеры

БАКУ /Trend/ - Под эгидой АО «РОСЭКСИМБАНК» 23 июля в Баку пройдет деловая миссия российских экспортеров.

Как передает во вторник Trend, в мероприятиях деловой миссии примут участие ведущие промышленные компании России, а также заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач, министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев, министр экономики Микаил Джаббаров, председатель правления АО «РОСЭКСИМБАНК» Азер Талыбов, представители азербайджанских государственных компаний и Азербайджанского инвестиционного холдинга.

Программа деловой миссии включает презентацию новой линейки продукции ПАО «КАМАЗ», а также переговоры российских компаний с потенциальными контрагентами из числа госкомпаний Азербайджана.