В Баку с деловой миссией прибудут российские экспортеры
БАКУ /Trend/ - Под эгидой АО «РОСЭКСИМБАНК» 23 июля в Баку пройдет деловая миссия российских экспортеров.
Как передает во вторник Trend, в мероприятиях деловой миссии примут участие ведущие промышленные компании России, а также заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач, министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев, министр экономики Микаил Джаббаров, председатель правления АО «РОСЭКСИМБАНК» Азер Талыбов, представители азербайджанских государственных компаний и Азербайджанского инвестиционного холдинга.
Программа деловой миссии включает презентацию новой линейки продукции ПАО «КАМАЗ», а также переговоры российских компаний с потенциальными контрагентами из числа госкомпаний Азербайджана.
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