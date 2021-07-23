Бизнес-среда - важная составляющая экономического взаимодействия РФ и Азербайджана - замминистра

Экономика 23 июля 2021 11:53 (UTC+04:00)
Бизнес-среда - важная составляющая экономического взаимодействия РФ и Азербайджана - замминистра

БАКУ /Trend/ - Бизнес-среда является важной составляющей экономического взаимодействия России и Азербайджана.

Об этом сказал заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач на мероприятии «Деловая миссия российских компаний под эгидой АО «РОСЭКСИМБАНК» в Баку», сообщает в пятницу Trend.

По его словам, есть основания говорить о том, что экономическое взаимодействие между двумя странами выйдет на новый уровень.

"За первые пять месяцев 2021 года товарооборот между Россией и Азербайджаном достиг 1,1 миллиарда долларов", - сказал Вольвач.

Товарооборот между двумя странами растет, и это позитивный тренд. Также существуют широкие возможности для дальнейшего повышения показателей, отметил замминистра.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Uber начал массово терять сотрудников
Uber начал массово терять сотрудников
В Турции вырос совокупный капитал грузинских компаний
В Турции вырос совокупный капитал грузинских компаний
Турция увеличила экспорт химпродукции в Азербайджан с начала года
Турция увеличила экспорт химпродукции в Азербайджан с начала года
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Верховный лидер Ирана принял вторую дозу вакцины от COVID-19 Политика 12:32
Uber начал массово терять сотрудников США 12:30
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования председателю КНР Политика 12:29
В Турции вырос совокупный капитал грузинских компаний Турция 12:28
Турция увеличила экспорт химпродукции в Азербайджан с начала года Турция 12:24
Между ПАО «КАМАЗ» и Гянджинским автозаводом подписан меморандум о взаимопонимании (ФОТО) Бизнес 12:20
Премьер Испании заявил, что хочет превратить страну в "европейский Голливуд" Европа 12:13
Россия и Азербайджан окажут поддержку бизнес-кругам на взаимной основе - замминистра Экономика 12:10
Лидер в сфере информационной безопасности в РФ выходит на рынок Азербайджана ИКТ 12:04
Коронавирус в Израиле: Более 10 тысяч зараженных, около 170 в больницах Израиль 12:03
Узбекистан увеличил импорт химпродукции из Турции более чем на треть Турция 11:58
OperaFirst. Astrakhan в России откроется азербайджанской музыкой Культура 11:57
Российская компания готова расширить поставки в Азербайджан железнодорожных вагонов Бизнес 11:55
Бизнес-среда - важная составляющая экономического взаимодействия РФ и Азербайджана - замминистра Экономика 11:53
В Баку прокурор потребовал наказания в виде 7 лет лишения свободы для каждого из 13 членов армянской вооруженной группировки Политика 11:51
В Азербайджане планируется расширить производство автомобилей ГАЗ Экономика 11:29
Минэнерго Украины о ходе реконструкции нефтяного терминала «Южный» Энергетика 11:25
ПАО «КАМАЗ» готово инвестировать в строительно-сервисные центры Азербайджана Бизнес 11:24
Иран в разы увеличил импорт зерновых и бобовых культур из Турции Турция 11:22
Деловые отношения Азербайджана и России открывают перед бизнес-игроками новые возможности - министр Бизнес 11:14
РОСЭКСИМБАНК будет надежным партнером Азербайджана - глава правления Экономика 11:04
В Центре Гейдара Алиева открылась выставка «Сюжеты и образы Низами» (ФОТО/ВИДЕО) Общество 10:57
Израиль увеличил импорт кожаных изделий из Турции почти на 60% Турция 10:57
Азербайджан нацелен на рост товарооборота с Россией - Микаил Джаббаров Экономика 10:55
При TƏBİB создается call-центр Общество 10:50
В Узбекистане будет дан старт кампании по выборам президента Узбекистан 10:45
Экономика Азербайджана в I полугодии выросла на 2% - министр (ФОТО) Экономика 10:37
Турция увеличила экспорт химпродукции во Францию Турция 10:30
С начала года порты Турции перевалили почти 190 млн тонн грузов Турция 10:28
В Азербайджане число получающих соцпособие по возрасту превысило 105 тыс. Общество 10:27
Долг Грузии Азербайджану сократился за месяц Финансы 10:24
В Казахстане снят запрет на импорт цемента Бизнес 10:22
Азербайджан незначительно увеличил импорт продукции горнодобывающей промышленности из Турции Турция 10:18
Иран более чем наполовину увеличил импорт химпродукции из Турции Турция 10:17
Украина нацелена на укрепление сотрудничества с Азербайджаном в развитии нефтегазового комплекса – министерство Энергетика 10:11
Казахстан наращивает импорт зерновых и бобовых культур из Турции Турция 10:05
Иран увеличил импорт стали из Турции почти на треть Турция 09:56
Статистика по COVID-19 в Кыргызстане за сутки: 1127 новых случаев, 10 летальных исходов Кыргызстан 09:56
Законопроект новых ограничительных мер против ковида получил поддержку Нацсобрания Франции Европа 09:52
В Баку содержание пыли в воздухе в разы превышает норму Общество 09:48
Грузия незначительно сократила импорт химпродукции из Турции Турция 09:42
В Стамбуле пройдет Международный фестиваль короткометражных фильмов на тему диаспоры Общество 09:40
Стоимость нефти коррекционно снижается после трех дней роста Энергетика 09:34
Грузия опубликовала данные о крупнейших прямых иностранных инвестициях Бизнес 09:31
Минздрав Израиля: от заражения "дельтой" вакцина Pfizer защищает на 39%, от тяжелой формы болезни - на 91% Израиль 09:27
ЕЭК и Исламская организация по продовольственной безопасности будут развивать взаимодействие Бизнес 09:20
USAID задействует экспортный потенциал Узбекистана посредством проекта по развитию агробизнеса (Эксклюзив) Узбекистан 09:14
Три завода Toyota в Таиланде остановили работу из-за нехватки запчастей Бизнес 08:55
Китайский марсоход "Чжужун" преодолел 585 м по поверхности планеты Другие страны 08:35
В Казахстане за сутки выявлено 6 119 случая заражения коронавирусом Казахстан 08:18
Сербия заинтересована в импорте азербайджанского газа по «Южному газовому коридору» - вице-премьер (Интервью) Энергетика 08:00
Талибы в военном плане закрепили позиции в Афганистане как никогда с 2001 года - Глава ЦРУ Другие страны 07:52
Европейские фондовые индексы в основном выросли на итогах заседания ЕЦБ Финансы 07:34
Засухи стали причиной смерти 650 тыс. человек за последние 50 лет - ООН В мире 07:11
Пожарные на западе США борются с огнем на территории почти 600 тыс. га США 06:49
Не менее 13 человек погибли при нападении в ЦАР Другие страны 06:27
Президент Ильхам Алиев: Мы все видим - и Ханкенди, и коридор Политика 06:05
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан является страной, наиболее пострадавшей от войны. При этом деньги предоставляют Армении Политика 05:54
Президент Ильхам Алиев: В какую логику умещается создание статуса для 25 тысяч человек? Политика 05:44
Президент Ильхам Алиев: Если нам, как Армении, предоставят средства в качестве гранта, мы никогда не откажемся Политика 05:38
Президент Ильхам Алиев: Мы в определенной степени формируем политическую повестку дня Армении Политика 05:35
Президент Ильхам Алиев: Мы добились принятия нашей повестки на армяно-азербайджанской границе Политика 05:32
Президент Ильхам Алиев: И во время войны, и в поствоенный период мы добились и добиваемся желаемого Политика 05:28
Президент Ильхам Алиев: То, что Шарль Мишель не употребил слов «статус», «Нагорный Карабах», конечно, было очень мудрым шагом Политика 05:24
Президент Ильхам Алиев: Наша Победа разгромила в пух и прах все идеологические устои Армении Политика 05:21
Президент Ильхам Алиев: Для удобного проезда в Кяльбаджар из Гейгеля прокладывается дорога через перевал Омар Политика 05:16
Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане инфляция находится в пределах цифр, считающихся приемлемыми Политика 05:14
Президент Ильхам Алиев: Валютные резервы в Азербайджане почти в 6 раз превышают внешний государственный долг Политика 05:10
Президент Ильхам Алиев: До конца нынешнего года мы наладим все электрическое хозяйство на освобожденных землях – и в Карабахе, и в Восточном Зангезуре Политика 05:07
Президент Ильхам Алиев: Вся выполняемая работа на освобожденных территориях получает одобрение и поддержку народа Политика 05:05
Президент Ильхам Алиев: Итоги шести месяцев свидетельствуют о том, что экономика Азербайджана уже преодолела спад Политика 05:00
Президент Ильхам Алиев: Город Нафталан должен стать одним из центров туризма Политика 04:58
Президент Ильхам Алиев: Имеются конкретные планы, связанные с разработкой месторождений железной руды - традиционной для Дашкесана отрасли Политика 04:56
Власти США опасаются резкого притока мигрантов в случае отмены ковидных ограничений США 03:51
Пентагон планирует сократить свой авиапарк на 180 самолетов США 03:05
Число жертв наводнений в Германии достигло 176 Европа 02:43
Работники ключевых отраслей Британии смогут не изолироваться после контактов с больными Европа 02:21
Интересы США и Китая в вопросе КНДР во многом совпадают - Госдеп США 01:57
Пять из шести британских эсминцев не могут выйти в поход из-за технических проблем Европа 01:38
США готовятся разместить около 35 тыс. афганцев на базах в Кувейте и Катаре США 01:15
В Италии в августе непривитых перестанут пускать на массовые мероприятия Европа 00:41
США обсуждают с Ираком вопрос присутствия американских сил в этой стране Арабские страны 00:17
BioNTech выделит €1 млн пострадавшим от наводнения в Германии Европа 22 июля 23:56
США используют все имеющиеся у них инструменты для защиты от хакеров из КНР ИКТ 22 июля 23:28
Азербайджан рассматривает продовольственную безопасность как стратегический приоритет - ФАО Бизнес 22 июля 23:09
Бакинский порт играет важную роль в транспортировке грузов между странами Европы и ЦА - гендиректор Транспорт 22 июля 22:48
Казахстанские военные медики прошли миротворческую подготовку у экспертов США Казахстан 22 июля 22:39
АМИ Trend отмечено Почетной грамотой Россотрудничества (ФОТО) Социум 22 июля 22:34
Свободная индустриальная зона в Кутаиси расширяется Бизнес 22 июля 22:08
Хорватия и Азербайджан планируют проведение очередного заседания Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству – министр (Эксклюзив) Бизнес 22 июля 22:07
Работа над законопроектом "О медиа" завершается - Агентство развития медиа Азербайджана Общество 22 июля 21:37
Частный сектор Туркменистана планирует наладить производство геомембран и геотекстиля Туркменистан 22 июля 21:35
Мы открыты к предложениям - глава Агентства развития медиа Азербайджана Общество 22 июля 21:10
Президент Ильхам Алиев ознакомился в Гяндже с последствиями ракетных атак Армении (ФОТО) Политика 22 июля 21:00
В Баку состоялось торжественное мероприятие по случаю Дня национальной печати (ФОТО) Общество 22 июля 20:47
Президент Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому телевидению (ВИДЕО) Политика 22 июля 20:35
Глава МИД Азербайджана встретился с членами Нацассамблеи Франции (ФОТО) Политика 22 июля 20:26
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 22 июля 19:48
Кыргызский лоукостер будет осуществлять регулярные полеты в Батуми Транспорт 22 июля 19:47
В Азербайджане выявлены 212 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 92 человека Общество 22 июля 19:45
Все новости