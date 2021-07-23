Бизнес-среда - важная составляющая экономического взаимодействия РФ и Азербайджана - замминистра

БАКУ /Trend/ - Бизнес-среда является важной составляющей экономического взаимодействия России и Азербайджана.

Об этом сказал заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач на мероприятии «Деловая миссия российских компаний под эгидой АО «РОСЭКСИМБАНК» в Баку», сообщает в пятницу Trend.

По его словам, есть основания говорить о том, что экономическое взаимодействие между двумя странами выйдет на новый уровень.

"За первые пять месяцев 2021 года товарооборот между Россией и Азербайджаном достиг 1,1 миллиарда долларов", - сказал Вольвач.

Товарооборот между двумя странами растет, и это позитивный тренд. Также существуют широкие возможности для дальнейшего повышения показателей, отметил замминистра.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)