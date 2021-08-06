Алятская СЭЗ нацелена на привлечение в Азербайджан новых технологий

БАКУ /Trend/ - Алятская свободная экономическая зона (СЭЗ) нацелена на привлечение в Азербайджан новых технологий, развитие инвестиционного потенциала страны.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, сказал председатель правления полномочной структуры Алятской СЭЗ Валех Алескеров.

Он отметил, что нормативно-правовая база СЭЗ предусматривает защиту интересов всех участников экономической деятельности.

«Инвесторы и юридические лица будут полностью освобождены от налогов и выплат, таможенных пошлин, от налогов на зарплату сотрудников», - сказал Алескеров.

Он добавил, что азербайджанской стороной будет обеспечена вся инфраструктура Алятской СЭЗ, необходимая для ведения эффективной деятельности: дороги, водообеспечение, офисные помещения и т.д.

Отметим, что в Баку проходит второе заседание Совместной комиссии между правительствами Азербайджана и Ирака.

Напомним, что Совместная комиссия была создана в соответствии с «Соглашением между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Ирак о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве», подписанным 10 ноября 2010 года в городе Баку. Первое заседание комиссии состоялось четвертого декабря 2013 года в Баку.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

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