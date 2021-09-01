Azer Turk Bank в очередной раз снизил процентные ставки по кредитам

Azer Turk Bank, государственный банк, который постоянно помогает удовлетворять финансовые потребности своих клиентов, продолжает свою кампанию по потребительскому кредитованию на новых, более выгодных условиях.

Таким образом, годовая процентная ставка по данным кредитам, выданным в рамках кампании на срок от 3 до 12 месяцев, составит 14%.

Также процентная ставка по потребительским кредитам на срок от 13 до 24 месяцев снижена до 15%.

Стоит отметить, что по кредитам на срок до 24 месяцев комиссия не взимается.

Кроме того, в зависимости от среднемесячного чистого дохода клиента, банк установил максимальную сумму кредита на уровне 30 тыс. манатов и сумму необеспеченного кредита на уровне 15 тыс. манатов.

Кампания продлится до 30 сентября 2021 года.

На сайте Azer Turk Bank можно заказать кредит онлайн.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте https://atb.az, официальных корпоративных страницах Azer Turk Bank в социальных сетях, WhatsApp (055) 7770 945 или позвонив в колл-центр банка по номеру (012) 945.