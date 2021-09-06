NEQSOL Holding получил еще одну международную награду

Экономика 6 сентября 2021 17:21 (UTC+04:00)
NEQSOL Holding получил еще одну международную награду

NEQSOL Holding получил престижную золотую награду Stevie® Award в категории управления карьерой и преемственностью за свою программу “Готовность к преемственности” (Succession Readiness Program). Поддерживая высокую производительность, программа создает ценные и конструктивные возможности для карьерного роста управленческой команды холдинга, что позволяет обеспечить наличие талантов, необходимых для достижения стратегических целей.

Stevie® Awards for Great Employers – это международная программа присуждения премий, которые вручаются лучшим работодателям во всём мире. Категория управления карьерой и преемственностью отмечает заслуги в области выработки стратегий и подходов к управлению преемственностью карьеры руководителей и ключевых талантов организации.

Это вторая престижная международная награда, которую NEQSOL Holding получил за свою программу “Готовность к преемственности” за последние несколько недель. Программа была оценена членами жюри за высокие показатели успешности в холдинге. NEQSOL Holding также получил высокую оценку за успешную интеграцию программы в различных бизнес-функциях и регионах.

Мерич Тунч, Главный Директор по Человеческому Капиталу NEQSOL Holding, отметил:

«Мы очень рады получить еще одно признание нашей программы «Готовность к преемственности» от авторитетной международной организации. Мы стремимся развивать команду сильных, надежных и готовых к сотрудничеству лидеров, которые могут поддерживать развитие нашего холдинга. Человеческий капитал – наш ключевой актив, и мы постоянно прилагаем все усилия, чтобы наша команда чувствовала поддержку сильного руководства. Мы воодушевлены тем, что получили эту престижную международную награду».

Основные направления деятельности NEQSOL Holding охватывают энергетическую, телекоммуникационную, высокотехнологичную и строительную отрасли в таких странах, как Великобритания, США, Турция, Азербайджан, Украина, Грузия, Казахстан, ОАЭ и др.

Stevie® Awards вручаются в рамках восьми программ, в том числе Stevie® Awards for Great Employers. Ежегодно на международный конкурс поступает более 12000 заявок от организаций из более чем 70 стран. Выражая почтение организациям всех типов и величин, а также их командам, Stevie® отмечает выдающиеся достижения работодателей по всему миру.

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