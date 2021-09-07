Фермерам на освобожденных территориях Азербайджана будут предоставлены субсидии на посевы

БАКУ /Trend/ - В 2022 году фермерам, работающим на освобожденных территориях Азербайджана, будут предоставлены единовременные субсидии на посевы.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал завотделом по связям с общественностью министерства сельского хозяйства Вугар Гусейнов.

По его словам, за каждый гектар виноградников, посаженных в Агдаме, Физули, Ходжавенде, Губадлы и Зангилане, предпринимателю будут выплачены единовременные субсидии в размере восьми тысяч манатов.

«В то же время механизм субсидирования посева виноградников будет распространяться и на фермеров, работающих в Агсу, Джалилабадском, Исмаиллинском, Габалинском, Гобустанском, Лерикском, Сиязанском, Шабранском, Шемахинском, Шекинском и Ярдымлинском районах», - добавил он.

Отметим, что субсидии на посев не будут выплачиваться тем предпринимателям, которые не включили результаты агрохимического анализа почвы в информационную систему «Электронное сельское хозяйство» (EKTIS) при декларировании посева.

(Автор: Садраддин Агджаев)