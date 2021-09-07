Фермеры могут воспользоваться субсидиями в сроки не позднее двух лет после их предоставления - минсельхоз Азербайджана
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане фермеры могут воспользоваться выделенными им субсидиями в сроки не позднее двух лет с момента их предоставления.
Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал завотделом по связям с общественностью министерства сельского хозяйства Вугар Гусейнов.
«Кроме того, фермер может обналичить не более 25 процентов от объема выделенной субсидии. Остальную часть он может израсходовать только в тех организациях, которые зарегистрированы в электронной системе министерства сельского хозяйства», - сказал завотделом ведомства.
Отметим, что субсидии в Азербайджане получают более 550 фермеров.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)
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