Фермеры могут воспользоваться субсидиями в сроки не позднее двух лет после их предоставления - минсельхоз Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане фермеры могут воспользоваться выделенными им субсидиями в сроки не позднее двух лет с момента их предоставления.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал завотделом по связям с общественностью министерства сельского хозяйства Вугар Гусейнов.

«Кроме того, фермер может обналичить не более 25 процентов от объема выделенной субсидии. Остальную часть он может израсходовать только в тех организациях, которые зарегистрированы в электронной системе министерства сельского хозяйства», - сказал завотделом ведомства.

Отметим, что субсидии в Азербайджане получают более 550 фермеров.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)