На освобождённых территориях Азербайджана идет активное восстановление всей инфраструктуры - Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - На освобождённых территориях Азербайджана ведется процесс активного восстановления всей инфраструктуры.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на десятом заседании министров экономики Тюркского совета сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

«Освобождение Карабаха создало новые перспективы и новые вызовы. В результате освобождения наших земель мы можем говорить о Зангезурском коридоре и прямой коммуникации с Нахчываном и Турцией, а также выходе на рынки Средней Азии. На освобождённых территориях ведется процесс активного восстановления всей инфраструктуры. Все наши проекты будут реализованы в соответствии с инновационными решениями мирового уровня. В то же время уже началось создание Агдамского промышленного парка»,- сказал он.

Отметим, что в Баку начало работу 10-е заседание министров экономики стран-участниц Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет).

Заседание проходит под председательством генерального секретаря Тюркского совета Багдада Амреева и министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова и с участием министров Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Венгрии и Турции.

В рамках мероприятия будут обсуждены возможности расширения экономического сотрудничества между тюркоязычными странами. Кроме того, состоится вручение второй бизнес-премии Тюркского совета.

Министры также обсудят организацию рабочего и инвестиционного форумов Тюркского совета, которые состоятся в Будапеште и Бишкеке.

(Автор: Садраддин Агджаев)