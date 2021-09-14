В Баку подешевела аренда дач и частных домов

БАКУ /Trend/ - В Баку из-за уменьшения спроса снизилась стоимость аренды дач и частных домов, которые сдаются для отдыха.

Об этом сказал во вторник Trend директор консалтинговой компании MBA Group, эксперт по вопросам недвижимости Нусрет Ибрагимов.

По его словам, в августе средняя стоимость аренды 1 кв. метра дач и частных домов упала с 7,57 до 7,52 маната, то есть за месяц наблюдалось уменьшение на 0,66 процента. По сравнению с прошлым годом снижение составило 7,69 процента.

Эксперт отметил, что падение цен носит сезонный характер. «Летний сезон закончился, отдыхающие возвращаются в свои дома, поэтому и падает стоимость аренды. Ожидается, что в ближайшее время цены на аренду снизятся еще немного», – сказал он.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: @ElchinMehdiyev