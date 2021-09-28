Министр нефти Ирака посетил Бакинскую высшую школу нефти (ФОТО)

Ректор Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Эльмар Гасымов встретился с делегацией во главе с министром нефти Ирака Ихсаном Абдул-Джаббаром Исмаилом.

Во время посещения делегацией кампуса БВШН Э. Гасымов подробно проинформировал гостей о созданных в вузе современных условиях обучения и исследовательской среде. Затем на встрече с участием делегаций с обеих сторон ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов обратил внимание на важность эффективного сотрудничества в двустороннем формате. Он отметил, что студенческий обмен с университетами Ирака может быть очень полезным. Ректор подчеркнул, что студенты возглавляемого им вуза проходят производственную практику в транснациональных, международных нефтегазовых компаниях, в том числе на предприятиях SOCAR.

«Это позволит им в будущем стать высококвалифицированными англоязычными специалистами международного класса. Для организации обучения в вузе в соответствии с современными требованиями на работу привлечены высококвалифицированные местные и иностранные специалисты и преподаватели. Нам необходимо прилагать больше усилий для воплощения в жизнь девиза Президента Ильхама Алиева «Мы должны нефтяной капитал превратить в человеческий капитал», - добавил Э. Гасымов.

Министр нефти Ирака Ихсан Абдул-Джаббар Исмаил, в свою очередь, выразил их заинтересованность в сотрудничестве с Бакинской высшей школой нефти. Он подчеркнул важность расширения связей в сфере образования между двумя странами. Министр отметил, что он даст соответствующие распоряжения для налаживания обоюдного сотрудничества с Бакинской высшей школой нефти.

На встрече, прошедшей в атмосфере взаимного обмена мнениями, было принято решение обучать иракских студентов в Бакинской высшей школе нефти, а также организовать тренинги для иракских специалистов.

В конце встречи ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов вручил министру нефти Ирака Ихсану Абдул-Джаббару Исмаилу плакетку «Почетный гость».