«Fayda» от АВВ mobile!

БАКУ/Trend/ - Банк АВВ запустил новую программу лояльности «Fayda». Программа доступна для всех пользователей приложения АВВ mobile. Теперь осуществляя соответствующие оплаты посредством АВВ mobile, клиент сможет накапливать бонусы «Fayda». Бонусы позволяют приобрести некоторые банковские продукты, скидки и различные подарки.

При регистрации в АВВ mobile каждый клиент получает 2000 предварительных бонусов. Далее после каждого платежа на сумму более 1 маната клиент получает новые бонусы, а количество накопленных бонусов «Fayda» отражается на балансе бонусного счета. В будущем «Fayda» предоставит еще больше способов заработать с помощью АВВ mobile. Клиенты смогут использовать «Fayda» в большем количестве мест и различными способами.

Накопленные бонусы «Fayda» действительны в течение 1 года. В разделе «История» пользователь регулярно может отслеживать срок действия каждой транзакции. Просроченные бонусы считаются недействительными и не подлежат востановлению. Для того чтобы своевременно их использовать банк регулярно предлагает клиентам специальные выгодные условия и предложения.

AВВ mobile позволяет клиентам выполнять различные банковские операции всего в несколько касаний. Приложение можно скачать и использовать здесь.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.