Студенты рассказали о стажировке в Yelo Bank

Yelo Bank предпочитает талантливых и ярких профессионалов, при этом также желая создать благоприятные возможности и для карьерного роста талантливой, неопытной молодежи. С этой целью была организована программа стажировки для студентов, желающих в будущем построить карьеру в банковском деле. Отобранные студенты из нескольких университетов нашей страны поделились с нами своими впечатлениями в конце программы. Хотим поделиться с вами мнениями участников:

«Эта программа дала мне возможность работать в дружном коллективе, а также получить опыт в сфере маркетинга, на которой я учусь».

Пашазаде Улькер, UNEC

«Этот опыт был первым шагом, который я сделала в диджитал маркетинге, где в бедующем я хочу построить свою карьеру».

Алиева Севда, UNEC

«Наряду с опытом работы в программе стажировки у меня появились новые друзья».

Айнур Сейид, ADNSU

«Моим самым большим достижением были практические знания, которые я получил в области интерфейса».

Рашад Азимов, ADNSU

«Я научился применять полученные теоретические знания в области программирования на практике, работать с командой профессиональных и образованных сотрудников, ознакомился с банковским сектором».

Шамиль Самедзаде

«В процессе этой стажировки я стала совершенно другим человеком»

Назрин Гулиева, ADA

«Во время стажировки я познакомилась с новыми и разными людьми, а также получила возможность работать в инновационной среде, созданной Yelo Bank. Принимая активное участие в процессе работы, я на собственном опыте убедилась в том, насколько банк заботится о качестве обслуживания своих клиентов».

Гамар Бабазаде, БГУ

Отметим, что Yelo Bank и в будущем планирует проводить различные мероприятия, связанные с молодежью.

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Yelo Bank - яркий банкинг