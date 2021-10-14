Азербайджан и "Лукойл" обсуждают проекты в области альтернативной энергетики
БАКУ/Trend/ - "Лукойл" интересуется не только нефтяными и газовыми месторождениями в Азербайджане, обсуждаются проекты и в области альтернативной энергетики. Об этом заявил журналистам министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в кулуарах Российской энергетической недели, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
""Лукойл" наш давний партнер, мы тесно работаем. Это [Шах-Дениз] наш не первый проект. "Лукойл" сегодня проявляет интерес также не только к нефтяным и газовым месторождениям, также и к альтернативной энергетике. Мы консультируемся, работаем", - сказал он.
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