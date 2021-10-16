Глава "Азеригаз" объяснил причины роста цен на газ

БАКУ /Trend/ - Цена на газ в Азербайджане до 1 ноября будет рассчитана по старым ценам.

Об этом сказал генеральный директор ПО "Азеригаз" Руслан Алиев, сообщает Trend.

Он сказал, что цены останутся прежними до конца октября: "До 1 ноября абоненты будут платить 10 гяпиков за кубометр газа объемом до 1 200 кубометров, 20 гяпиков - за 1 200–2 500 кубометров. С 1 ноября абоненты будут платить 12 гяпиков за кубометр газа объемом до 1 200 кубометров. Для тех, кто использует более 1 200 кубометров, цены не изменятся.

В промышленности и сельском хозяйстве кубометр газа поднимут с 20 до 25 гяпиков. С 1 ноября Azeriatiliktechizat будет платить 16,5 гяпика вместо 13 гяпиков за кубометр газа".

Руслан Алиев также объяснил причины роста цен на газ, заявив, что причиной стало повышение цен на газ и газовое оборудование на международном рынке.

"Причины заключаются в росте цен на международном рынке. Если раньше мы покупали газ оптом по 110 манатов, то сейчас цена составляет 118 манатов.

Также на международном рынке выросли цены на газовые приборы и оборудование", - добавил гендиректор ПО.