Обнародованы производственные и финансовые показатели Baku Steel Company

По данным крупнейшей на Кавказе металлургической компании – Baku Steel Company, несмотря на негативные последствия пандемии коронавируса, за последние девять месяцев 2021 года компания добилась значительных успехов в ряде сфер. Эти успехи отражаются и в ее производственных и финансовых показателях.

В январе-сентябре 2021 года расширившая свою деятельность BSC показала значительный рост как производства, так и продаж продукции в сравнении с соответствующим периодом 2020 года. Так, производство стали увеличилось на 15%, арматуры – на 4%, стальной проволоки – на 40% и труб – на 14%.

За отчетный период доходы от продаж возросли на 54% по сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Так, в январе-сентябре 2020 года доходы от продаж составили 134 499 671 манат (без НДС), а в соответствующем периоде 2021 года - 206 662 362 маната (без НДС).

Наряду с этим увеличились также прибыль, маржа прибыли, чистая прибыль и EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизационных отчислений) Baku Steel Company.

Так, если аналогичный период прошлого года BSC завершила с показателем EBITDA в 475 669 манатов, то в 2021 году этот показатель увеличился более чем в 138 раз (на 13840%) и составил 65 839 488 манатов. Если за первые 9 месяцев прошлого года EBITDA составляла 0,35% от общего объема продаж, то в текущем году этот показатель резко возрос до 31,85%. За отчетный период общая прибыль компании увеличилась на 68 137 278 манатов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. А именно, если компания завершила январь-сентябрь прошлого года с убытком в 12 462 168 манатов, то за первые девять месяцев 2021 года ситуация кардинально изменилась, и была получена общая прибыль в 55 675 110 манатов. При этом наблюдался также рост свободных средств компании за счет прибыли.

Отметим, что Baku Steel Company смогла добиться этих и прочих показателей благодаря оптимальному управлению активами.

В настоящее время руководство BSC работает над реализацией новых идей и крупных проектов, которые позволят компании достичь еще больших успехов.

Напомним, что в феврале 2021 года произошла смена руководства ООО Baku Steel Company, после чего в деятельности компании начала наблюдаться положительная динамика.