Госбюджет-2022 - самый большой за 30-летнюю историю независимости Азербайджана – депутат (версия 2)

(первая версия в 11:23)

БАКУ /Trend/ - Государственный бюджет на 2022 год - самый большой за 30-летнюю историю независимости Азербайджана.

Об этом сказал в четверг первый заместитель председателя Милли Меджлиса (парламент), председатель парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли в ходе обсуждения проекта госбюджета-2022 на совместном заседании комитетов по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека, международным отношениям и межпарламентским связям и Дисциплинарной комиссии, сообщает в четверг Trend.

Он сообщил, что во время Отечественной войны и после нее Азербайджан израсходовал большие средства. Несмотря на это, объем госбюджета на 2022 год является наглядным примером мощи Азербайджанского государства, отметил Гусейнли.

Отметим, что доходы государственного бюджета Азербайджана в будущем году, по официальным прогнозам, составят порядка 26,82 миллиарда манатов, увеличившись по сравнению с показателем 2021 года на 5,4 процента. При этом расходы госбюджета запланированы на уровне 29,89 миллиарда манатов, что на 4,7 процента больше, чем в нынешнем году.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)