В расходах госбюджета Азербайджана на 2022 г. одним из основных направлений будет восстановление освобожденных территорий – министр (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В расходах госбюджета на 2022 год восстановление освобожденных территорий Азербайджана будет одним из основных направлений.

Об этом сказал в четверг министр финансов Азербайджана Самир Шарифов в ходе обсуждений проекта госбюджета-2022 на совместном заседании парламентских комитетов по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека, международным отношениям и межпарламентским связям и Дисциплинарной комиссии, сообщает Trend.

Министр добавил, что будет обеспечена реализация таких почетных задач, как восстановление освобожденных территорий, возвращение соотечественников на родные земли.

«Из государственного бюджета текущего года на эти цели планируется выделение 2,2 миллиарда манатов», - сказал он.

Отметим, что доходы государственного бюджета Азербайджана в 2022 году, по официальным прогнозам, составят порядка 26,82 млрд манатов, увеличившись по сравнению с 2021 годом на 5,4%. Расходы госбюджета запланированы на уровне 29,89 млрд манатов, что на 4,7% больше, чем в текущем году.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)