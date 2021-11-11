Рост по ненефтяному сектору экономики Азербайджана составил 6,2% – Самир Шарифов (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - С начала года рост по ненефтяному сектору экономики Азербайджана составил 6,2 процента.

Об этом сказал в четверг министр финансов Самир Шарифов в ходе обсуждения проекта госбюджета-2022 на совместном заседании парламентских комитетов по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека, международным отношениям и межпарламентским связям и Дисциплинарной комиссии, сообщает Trend.

Министр назвал успешным исполнение госбюджета на 2021 год.

"Мы достигли высоких показателей. С начала года в азербайджанской экономике зафиксирован рост на 4,8 процента, а по ненефтяному сектору - 6,2 процента", - сказал Шарифов.

По словам главы ведомства, рост внешнеторгового оборота в указанный период превысил восемь процентов.

"В целом к концу года ожидается, что в госбюджет поступят более 1,5 миллиарда манатов за счет налоговой, таможенной и других сфер", - сказал Шарифов.

Он также сообщил, что предусмотрено сокращение трансфера в госбюджет из Государственного нефтяного фонда Азербайджана.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)