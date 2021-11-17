Агентство по развитию МСБ Азербайджана и АО "Российский экспортный центр" подписали меморандум о взаимопонимании

БАКУ /Trend/ - Между АО "Российский экспортный центр" и Агентством по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана подписан меморандум о взаимопонимании, сообщает в среду Trend с церемонии подписания в Баку.

Свои подписи под документом поставили генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Вероника Никишина и председатель правления Агентства по развитию МСБ Азербайджана Орхан Мамедов.

Отметим, что в Баку проходит деловая миссия российских компаний в сфере развития городской инфраструктуры – «Умный город».

(Автор: Садраддин Агджаев)