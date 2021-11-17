Агентство по развитию МСБ Азербайджана и АО "Российский экспортный центр" подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 17 ноября АО "Российский экспортный центр" и Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, сообщает в среду Trend со ссылкой на агентство.

Документ в рамках российской бизнес-миссии по развитию городской инфраструктуры «Умный город» подписали председатель правления Агентства Азербайджана по развитию МСБ Орхан Мамедов, а от имени АО "Российский экспортный центр" - председатель правления АО РОСЭКСИМБАНК Азер Талыбов.

Меморандум предусматривает расширение сотрудничества между Азербайджаном и Россией в сфере малого и среднего предпринимательства, информационный обмен по экспортному и промышленному секторам, организацию совместных бизнес-миссий, других мероприятий и т. д.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)