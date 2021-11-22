AccessBank открывает филиал в Шамкире! (ФОТО)

AccessBank продолжает расширять свою филиальную сеть, чтобы высококачественные банковские услуги были более доступными в различных регионах страны. С этой целью AccessBank открывает новый филиал в Шамкире. Филиал расположен в центре города - на улице Ази Асланова 24.

В открывшемся филиале клиентам предоставляется возможность производить различные расчетно-кассовые операции, сделать вклады и управлять ими, получить различные виды кредитов, пластиковые карты, сделать денежные переводы, произвести обмен валюты и другие банковские услуги.

Глава Шамкирского филиала AccessBank Эльгюн Намазов сообщил, что по случаю открытия нового филиала, для жителей Шамкира была проведена специальная дисконтная акция: «AccessBank открыл новый филиал в Шамкире, учитывая деловую активность и пожелания клиентов. В связи с этим у нас есть хорошие новости для шамкирцев – в течение месяца они могут получить все виды пластиковых карт банка со скидкой в 50%, а также потребительские кредиты - без комиссии.

Стоит отметить, что Шамкирский филиал AccessBank-а - не первый в западном регионе. AccessBank много лет работает в Гяндже, Газахе и Мингячевире.

AccessBank запустил проект по обновлению и расширению своей филиальной сети в мае этого года. Первоначально был реконструирован Бинагадинский филиал банка. В следующем году, согласно планам, в соответствии с новой концепцией будут отремонтированы и другие действующие филиалы, а также откроются новые филиалы и представительства банка.

AccessBank обслуживает малый и средний бизнесы с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие международные организации, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и др. Банк имеет 29 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 14 - в регионах страны. Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).