На 60% завершилось строительство автомобильной дороги Барда-Агдам - Идаят Рустамов (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 18:06)

БАКУ / Trend / - На 60% завершилось строительство автомобильной дороги Барда-Агдам.

Как сообщает Trend, об этом сообщил Real Tv заместитель начальника Главного управления эксплуатации и ремонта дорог Государственного агентства автодорог Азербайджана Идаят Рустамов.

По его словам, это будет 4-х полосная дорога первой технической категории.

"Длина дороги, которая имеет два направления, составляет 44,5 километра", - сказал заместитель начальника.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)