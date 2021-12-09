Bank Respublika внедряет открытый банкинг на основе современной модели аутентификации

Экономика 9 декабря 2021 11:45 (UTC+04:00)
Bank Respublika внедряет открытый банкинг на основе современной модели аутентификации

БАКУ /Trend/ - Bank Respublika внедряет открытый банкинг на основе современной модели аутентификации.

Как сообщает Trend, об этом сказал глава департамента ИТ и инноваций Bank Respublika Рашад Алиев в четверг на V Международном банковском форуме в Баку.

«Классическая модель банкинга предусматривает взаимодействие банка с клиентом. Однако внедрение открытого банкинга предоставляет как банку, так и клиентам возможность использовать расширенный портфель банковских инструментов. Открытый банкинг в Bank Respublika реализуется на основе современной модели аутентификации и токенизированной авторизации. Все технологии, внедряемые нами в открытый банкинг, соответствуют международным стандартам», - сказал он.

Рашад Алиев добавил, что в последние годы банк занимается совершенствованием такого решения, как Quantum (платформа для разработчиков).

«Это решение похоже на модель открытого банкинга, где представлены инновационные и безопасные решения нашего банка. Эти решения могут быть полезными для стартаперов. В нашу платформу Quantum интегрировано большое количество решений открытого банкинга, что позволит нам ускорить реализацию этого проекта. Сегодня мы на нашей платформе представили 12 API (открытых) решений. Доступ к ним предоставлен в демо-режиме (пробном)», - сказал он.

Глава департамента Bank Respublika напомнил, что в начале этого года ЦБА предоставило банку возможность в тестовом режиме начать реализацию пилотного проекта по открытому банкингу.

"Таким образом, мы с несколькими местными платежными системами интегрировали "личный кабинет" нашего банка в платежные системы hesab.az, e-pul. На платформе платежной системы Portmanat мы реализовали проект, позволяющий выводить и пополнять денежные средства с внутренних счетов Bank Respublika и Portmanat. Кроме того, открытые API нашего банка позволяют реализовать большое количество различных проектов», - добавил он.

(Автор: Садраддин Агджаев)

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