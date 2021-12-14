В Баку состоялась церемония подписания пяти меморандумов и соглашений между Азербайджаном, Грузией и Турцией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку 14 декабря состоялась церемония подписания пяти меморандумов и соглашений между структурами Азербайджана, Грузии и Турции.

Как сообщает во вторник Trend, меморандумы подписали главы Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Торгово-промышленной палаты Грузии, Торгово-промышленной палаты Азербайджана и Торгово-промышленной палаты Грузии, а также представители Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана и Союза азербайджанских бизнесменов Грузии (AZEBI), Координационного центра IV промышленной революции и турецкой металлургической промышленности, азербайджанской AzSeker и Bayburt Grup.