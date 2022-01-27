В Азербайджане разные операторы связи без разрешения используют кабельные сети, находящиеся на балансе госкомпаний - замминистра

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане различные государственные организации и частные операторы связи без соответствующего разрешения и оплаты используют кабельные сети, находящиеся на балансе государственных компаний связи.

Как сообщает Trend, об этом сказал в четверг заместитель министра цифрового развития и транспорта Ровшан Рустамов на мероприятии на тему «Приоритеты в сфере цифрового развития и транспорта в Азербайджане».

По его словам, техническое обслуживание и ремонт этих сетей в соответствии с техническими нормами являются делом достаточно капиталоемким.

"Сектор телекоммуникаций является одним из самых активно развивающихся в стране, и операторы связи работают в конкурентной среде. Ранее некоторые структуры сталкивались со сложностями в сфере регулирования участников рынка фиксированной и мобильной связи в рамках действующего законодательства и нормативных актов. Это было связано с отсутствием эффективных механизмов государственного регулирования этой отрасли. Так, некоторые сотовые операторы работали с просроченными лицензиями. В сфере интернет-услуг игроки частного сектора строят некачественную инфраструктуру и предлагают эти услуги в разных сферах. Учитывая вышеизложенное, на основании предложений нашего министерства по формированию передовых механизмов государственного регулирования отрасли создан профессиональный регулирующий орган в форме юридического лица публичного права - Агентство информационно-коммуникационных технологий. В настоящее время ведется работа по обеспечению этого агентства эффективными инструментами. В результате этих работ полностью обеспечено лицензирование операторов мобильной связи Азербайджана", - добавил замминистра.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)