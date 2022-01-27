В Азербайджане более 700 населенных пунктов не обеспечены проводным широкополосным интернетом - замминистра

Экономика 27 января 2022 12:06 (UTC+04:00)
В Азербайджане более 700 населенных пунктов не обеспечены проводным широкополосным интернетом - замминистра

БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день в Азербайджане более 700 населенных пунктов не обеспечены проводным широкополосным интернетом.

Как сообщает Trend, об этом сказал в четверг заместитель министра цифрового развития и транспорта Ровшан Рустамов на мероприятии на тему «Приоритеты в сфере цифрового развития и транспорта в Азербайджане».

По его словам, для решения этой проблемы планируется в ближайшее время объединить два государственных оператора связи - Baktelecom и Aztelekom.

Отметим, что за последний месяц к интернету в Азербайджане были подключены 40 новых тысяч пользователей. В течение этого года планируется подключить 150 тысяч домохозяйств к интернету, а к 2024 году - полностью обеспечить всю территорию страны доступом в Сеть. Все эти работы будут вестись в рамках государственно - частного партнерства.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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