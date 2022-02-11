Выгодные условия по автокредиту от Халг Банка

БАКУ/Trend/ - Халг Банк предлагает кредиты на выгодных условиях для лиц, желающих приобрести новый автомобиль.

В течение кампании, которая продлится до 7 мая, автомобиль Jeep Grand Cherokee Laredo представленный компанией “Autolux Azerbaijan” можно приобрести с первоначальным взносом 20%, под 10% годовых на 5 лет.

Отметим, что уникальный внедорожник Jeep Grand Cherokee Laredo предлагается по скидочным ценам от 79 800 манат.

Подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на официальных страницах в Facebook, Instagram, а также на сайте www.xalqbank.az и в Информационном центре 138.