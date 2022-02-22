В январе 2022 года Турцию посетили около 40 тыс. граждан Азербайджана

БАКУ/Trend/ - В январе 2022 года Турцию посетили 36 191граждан Азербайджана, что в 1,4 раза показателя аналогичного периода 2021 года. Об этом сообщает во вторник TurkicWorld со ссылкой на министерство культуры и туризма Турции, передает Trend.

Доля граждан Азербайджана в общем числе иностранцев, посетивших Турцию в январе 2022 года , составила 2,82 процента.

Отметим что, по итогам 2021 года Турцию посетили 470 618 граждан Азербайджана, что на 98,74 процента больше показателя аналогичного периода 2020 года.

Доля граждан Азербайджана в общем числе иностранцев, посетивших Турцию в 2021 году , составила 1,90 процента.

Напомним что, в 2021 году Турцию посетили 30,038 миллиона туристов, что на 88,08 процента больше, чем в аналогичном периоде 2020 года.